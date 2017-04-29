«То, что случилось, не было несчастным случаем», — заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине

Взрывное устройство, на котором 23 апреля подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, было заложено после того, как наблюдатели проследовали по данному маршруту. Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга в Киеве 28 апреля.

Он сообщил, что в день инцидента в 11:20 команда мониторинговой миссии возвращалась с запуска беспилотника. По этому же маршруту патруль проезжал двумя часами ранее. Недалеко от населенного пункта Пришиб, контролируемого силами боевиков «ЛНР», прогремел взрыв.

«Маршрут, которым они следовали, был запланирован. Это почти тот же маршрут, которым они следовали и в предыдущий день. Когда патруль возвращался той же дорогой, которой приехал меньше чем двумя часами ранее, автомобиль, где находился Джозеф и двое наших коллег, наехал на мощное взрывоопасное устройство», — отметил Хуг.

Заместитель главы СММ ОБСЕ не назвал, что именно привело к взрыву, но отметил, что его силы было достаточно, чтобы откинуть автомобиль весом 4,5 тонны на 7 метров от места взрыва.

От полученных травм скончался гражданин США Джозеф Стоун, а двое его коллег из Чехии и Германии были госпитализированы.

«То, что случилось, не было несчастным случаем. Это было результатом действия оружия неизбирательного действия», — подчеркнул Александр Хуг.

Ранее уже сообщалось, что к подрыву автомобиля специальной мониторинговой миссии имеет отношение деятельность России, направленная на компрометирование действующих механизмов обеспечения мировой (региональной) безопасности.