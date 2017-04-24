ЦДАКР: Теракт проти місії ОБСЄ. Кремль як спонсор тероризму

Загибель представника Місії ОБСЄ на Донбасі стала черговим свідченням ролі Кремля як спонсора міжнародного тероризму.

Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

Три роки російської агресії характеризуються широким використанням терористичних інструментів як однієї з основних складових гібридної війни як проти України, так і проти Західного світу загалом. Останній трагічний випадок свідчить, що всі співробітники місії ОБСЄ на Донбасі фактично стали заручниками бездіяльності міжнародних центрів сили щодо протидії путінській агресії проти існуючого світопорядку.

Відтак, РФ проводить стратегічну спеціальну інформаційну операцію, спрямовану на компрометацію діючих механізмів забезпечення світової (регіональної) безпеки. Об’єктами операції є ООН, ОБСЄ, інші міжнародні безпекові структури.

Контрольовані та фінансовані Кремлем бойовики системно виставляють Місію ОБСЄ на Донбасі як імпотентну силу, подекуди роблячи з неї цілковите посміховисько – від недопуску до місць кривавих інцидентів до демонстративних крадіжок безпілотників.

До речі, і зараз, після трагедії з патрулем ОБСЄ, бойовики не допускали представників Місії до місця злочину. Натомість вони забезпечили «оперативну присутність» пропагандистів з каналу «Россия 24», що вели зйомку задимлених рештків автомобілю ледь не одразу після вибуху.

Стиль Кремля в цьому випадку читається дуже легко.

Подібний симбіоз бойовиків та російських пропагандистів ми спостерігали і у випадку теракту проти малайзійського Боїнгу, і загибелі людей у маршрутці під Волновахою, й обстрілу на зупинці в окупованому Донецьку. Наразі чекаємо психоделічну істерію у прайм-тайм на провідних російських каналах.

ЦДАКР, на жаль, вже не сподівається на адекватну реакцію наших західних «глибоко стурбованих» партнерів, які вперто намагаються не визнавати пряму участь Росії у війні проти України та спонсорування Кремлем міжнародного тероризму.

Ще раз підтверджується істина, що ніхто за нас воювати не буде.

Що ж стосується наших партнерів, то нинішня ситуація, можливо, спонукатиме їх хоча б до спроб переформатувати мертвий Нормандський формат і, все ж таки, залучити до переговорів про врегулювання російсько-українського конфлікту учасників Будапештського меморандуму – США, Великобританію та Китай.

Адже, очільник Кремля вкотре перетнув чергову «червону лінію».