Чем Украина платит за поддержку Запада

Поддержка, которую Украина получает от международной общественности в своем противостоянии российской агрессии в Крыму и на Донбассе, – неоценима. И тем не менее нашей стране за нее приходится платить. Не деньгами, но – соблюдением поставленных нам условий. Не все из которых вызывают энтузиазм у патриотов.

Александр Белокобыльский, «РГ»

Что мы уже получили

У многих были завышенные ожидания, и потому мощь поддержки они недооценивают до сих пор. Между тем одних только грантовых проектов, направленных на помощь Украине в целом, освобожденным территориям Донбасса, на поддержку переселенцев уже реализовано (некоторые продолжаются и сейчас) на 12,3 миллиарда долларов. В Луганской области – на 266,4 миллиона долларов, в Донецкой – на 39 млн долл.

Украинская армия получает помощь «нелетальным оружием» – те же «Хаммеры», беспилотные летательные аппараты, медоборудование. Военных тренируют инструкторы, которые передают боевой опыт, полученный во время операций в Ираке, Афганистане и других горячих точках.

Помощь эту, к слову, активно использует в антиукраинской пропаганде Кремль. Многие, в особенности диванные аналитики, ратовали за поставки летального оружия. Но даже нынешнюю «нелетальную» помощь выставляют в таком свете, будто это НАТО воюет руками Вооруженных сил Украины с т.наз. «республиками».

Это не считая заявлений об «американских наемниках», «чернокожих спецназовцах», «литовских снайперах» и «достоверных сведений», имевшихся у сепаратистов в 2014 году, будто под Станицей Луганской стоят «300 польских танков Abrams». Имеет смысл сравнить потенциальные пользу от поставок летального оружия и вред от роспропаганды, подкрепленной в этом случае фактами.

Санкции – работают

Мощной поддержкой в противостоянии с Россией стали санкции международного сообщества, наложенные на РФ в ответ на оккупацию Крыма. В России становится ощутимо меньше денег. Вспомним индексацию пенсий с 1 апреля на невероятные 0,38%. Вспомним сокращение лечебных учреждений и урезание финансирования российского здравоохранения в целом (в 2017 году расходы на медицину урезали на треть).

Хотя, конечно, это не сказывается на усилении оно продолжается по сей день) военной группировки в Крыму, в Южном военном округе с центром в Ростове-на-Дону (там получали зарплату россияне, воевавшие на стороне «ЛНР», с их слов, – по крайней мере, в 2014 году). Военные расходы, хоть и сокращены на 6%, все равно в 8 раз превышают траты на медицину.

Получаем гранты и организационную помощь для поддержания демократии, получаем кредиты МВФ. (С требованиями борьбы против коррупции.)

Одновременно нашу, Украины, сторону поддерживают Германия и Франция в переговорах в Минске.

При этом, правда, в Минске были подписаны соглашения, крайне неудобные для Украины. Надо отдавать отчет себе в этом и говорить вслух: неудобные.

И вот это – плата за поддержку: Украина обязана оставаться в переговорном процессе. Мнение о последствиях гипотетического выхода Украины из него высказала посол США в Украине Мари Йованович:

«Минские договоренности очень непопулярны здесь. Но, не смотря ни на что, это договоренности. Если мы отойдем от Минска, то Украина останется без поддержки западных партнеров», – заявила Йованович на Киевском форуме по безопасности 6 апреля.

Минский тупик

В «ЛНР» и «ДНР» утверждают, что это украинская сторона тормозит реализацию Минских соглашений, отказываясь обсуждать блок политических вопросов, продолжая обстрелы и не отводя вооружения. Все политические пункты Минских соглашений идут лишь после первых трех пунктов, которые касаются безопасности.

Тут нужно подчеркнуть, что расстояние отвода вооружений для «ЛДНР» отсчитывается не от реальной линии соприкосновения, а от линии фронта на 19 сентября 2014 года. А, как известно, на эту дату под контролем правительства находилось много населенных пунктов, захваченных незаконными вооруженными формированиями позже. В частности – стратегический железнодорожный узел Дебальцево. И отвода вооружений оттуда не наблюдается.

Но политический блок вопросов тоже представляет собой камень преткновения. Все упирается в выборы. Например, посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявляет, что местные выборы должны состояться до восстановления контроля Украиной над своей границей с РФ в Отдельных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

По этому поводу народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук размышлял в Facebook: если по украинскому законодательству и с соблюдением норм ЕС/ОБСЕ, то российских войск в ОРДЛО уже не должно быть. Впоследствии он рассказал о встрече с немецким послом:

«Для меня за полтора часа нашей беседы так и осталось глубоко непонятным, почему посол Германии считает, что фраза о местных выборах «согласно украинскому законодательству» (а именно так записано в Минских соглашениях) может означать, что они якобы могут быть проведены без обеспечения безопасности органами правопорядка Украины, без функционирования на этой территории избирательных структур Украины и т.д. Еще более непонятно, что если это, как оказалось, – дискуссионный вопрос, то почему официальный Киев не ведет этой дискуссии?»

«Народную милицию» придется сохранить?

Впрочем, когда бы ни были проведены местные выборы в ОРДЛО, их результаты вряд ли порадуют патриотов. Пусть они и будут проведены по украинским законам, с участием патриотических партий и их свободной агитацией. На оккупированной части областей в полную силу работает пропагандистская машина(«конструктивные инициативы «ЛДНР», «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса», «хунта», «каратели», «нацбаты»).

И не надо обманываться: не будет большинства у украинских партий. Даже у Оппозиционного блока, в котором «олигархи», а пропаганда в «республиках» имеет ко всему прочему еще и антиолигархическую направленность. Беглого младоолигарха Курченко и вовсе в местных СМИ демонизировали. Там не обрадовались бы люди беглому президенту Януковичу, тем более – недоосужденному экс-нардепу Ефремову, нардепам из Оппоблока Дунаеву или Бойко.

Но и выборы – еще не самый сомнительный момент в Минских соглашениях. В Комплексе мер по выполнению Минских соглашений указано, что выборы могут состояться лишь после проведения конституционной реформы и принятия постоянного закона об особом статусе ОРДЛО. А мелким шрифтом в примечании обозначено, что имеется в виду освобождение боевиков от наказания, «создание отрядов народной милиции» по решению местных советов, содействие Киева «трансграничному сотрудничеству ОРДЛО с регионами РФ». Плюс – господдержка «социально-экономическому развитию ОРДЛО» (это означает, очевидно, финансирование Киевом).

Соблазн хлопнуть дверью

Поэтому соблазн выйти из переговорного процесса велик. Особенно, учитывая, что к этому Украину подталкивает сам Кремль. Российская Федерация, одна из сторон переговоров в Минске и участница «Нормандского формата», признала паспорта «республик». Разумеется, это существенное изменение обстоятельств относительно тех, что были на момент подписания соглашений.

«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», – заявил глава СНБОУ Александр Турчинов.

Украинские представители на переговорах в Минске требуют отмены решения РФ о признании документов «ЛДНР», протестуют против захвата украинских предприятий «республиками» и «указа главы ДНР» Захарченко об установлении «государственной границы» с Украиной.

В свою очередь представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обвиняет Украину в нарушении Минских договоренностей путем железнодорожной «блокады». А пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков объясняет, что признали «паспорта» «ЛДНР» лишь «временно» – до выполнения Украиной Минских соглашений. Выполнение «Минска» (плюс снятие «блокады) в «республиках» называют условием возвращения предприятий под управление собственников.

Все упирается в выполнение соглашений, которое каждая сторона трактует по-своему.

Пресс-скретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в ТКГ, Дарка Олифер подчеркивала: проблема в том, что «российская сторона ставит решение политических вопросов перед решением блока вопросов по безопасности».

Взаимные упреки и обвинения Украины и России (вместе с представителями ее марионеточных квазигосударственных образований – «ЛНР» и «ДНР») делают встречи в Минске малопродуктивными. Одновременно в РФ идет работа по подготовке интеграции «ЛДНР», что, с украинской точки зрения, является нарушением договоренностей.

Но международная общественность настаивает на продолжении диалога в Минске, удерживая «ястребов» во власти от искушения решить затянувшийся Донбасский кризис силой. Конфликт приобретает все больше черт «замороженного». Однако альтернатива дипломатическому пути – военная операция, которая неминуемо перерастет в полномасштабную войну.

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Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения