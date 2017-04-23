В «ЛНР» при взрыве погиб сотрудник ОБСЕ. Боевики обвиняют «укроДРГ»

Один наблюдатель погиб и еще трое ранены при взрыве машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) у села Пришиб Славяносербского района на территории, которую контролирует группировка «ЛНР».

«Можем подтвердить, что патруль, состоящий из шести членов патруля и двух бронемашин, был вовлечен в серьезный инцидент при патрулировании в районе населенного пункта Пришиб. В результате этого инцидента один из членов патруля скончался, а двое раненых наблюдателей были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра», — прокомментировали ЧП в пресс-службе журналисту LIGA.net.

Детали инцидента в пресс-службе сообщить отказались.

На сепаратистском пропагандистском сайте «ЛуганскИнформЦентр» сообщают, что раненые наблюдатели госпитализированы в Луганске. В разных новостях сайта указываются разные причины взрыва. В одной из новостей звучит слово «фугас», в другой «противотанковая мина».

Тезис «сами виноваты» высказала представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе на Минских переговоров Ольга Кобцева:

«Мы неоднократно предупреждали ОБСЕ, чтобы они не нарушали свой мандат и согласовывали с нами маршруты. К сожалению, данный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ», — заявила Кобцева.

Одновременно пропаганда «ЛНР» оперативно стала раскручивать трагический информповод в нужном для нее свете. Виноватой объявили «украинскую ДРГ». Якобы украинские спецслужбы совершили сознательную диверсию против ОБСЕ, чтобы втянуть Европу в вооруженное противостояние на Донбассе.

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Так, представитель «ЛНР» на Минских переговорах Родион Мирошник утверждает, будто «провокацию против ОБСЕ Украина предприняла, чтобы вновь поднять вопрос о вооруженной международной миссии».

Такое же мнение высказали упомянутая выше Ольга Кобцева, глава т.наз. «союза писателей» группировки «ЛНР» Глеб Бобров и другие заметные участники пропагандистских операций — руководитель т.наз. «Центра социологических исследований «Особый статус» Проценко, пресс-секретарь проекта «Не забудем! Не простим!» Белов и др.

Напомним, в начале марта в «ЛНР» рассказали, будто бы задержали «украинскую ДРГ», которая осуществила ряд диверсий, планировала диверсии против мирного населения, а также против «представителей международных организаций» (подразумевалась СММ ОБСЕ). После этого теракт против ОБСЕ со стороны боевиков был лишь вопросом времени.