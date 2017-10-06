Верховная Рада признала Россию страной-агрессором

За принятие закона в первом чтении проголосовали 233 депутата

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект №7163, внесенный президентом Петром Порошенко, об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

За этот законопроект в первом чтении поддержали 233 депутатов.

Народные избранники голосовали за законопроект, в котором уже не упоминались «Минские соглашения».

В результате принятый документ признает Россию страной-агрессором, а ОРДЛО – временно оккупированными территориями.

Предлагается также создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, который непосредственно будет руководить силами и средствами ВС и других военных образований, МВД, Национальной полиции, вовлеченными в процесс «сдерживания военной агрессии» на Донбассе.

Как сообщалось ранее, вчера группа народных депутатов заблокировали трибуну и не дали проголосовать за этот документ.