Рассмотрение законопроектов о Донбассе отложено

Спикер сначала объявил перерыв, а потом отложил заседание «в связи со сложившейся ситуацией»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пленарного заседания в четверг вечером, но заверил, что парламент продолжит рассмотрение законопроектов по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

«В связи со сложившейся ситуацией мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание Верховной Рады я объявляю закрытым», — сказал он.

Ранее депутаты из «Самопомичи» и «Батькивщины» заблокировали трибуну Верховной рады. Спикер парламенты был вынужден объявить перерыв в заседании и вызвать глав фракций на совещание.

Сегодня в парламенте должны были выставить на голосование законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Когда продолжатся парламентские слушания о Донбассе, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что 4 сентября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду два проекта закона о Донбассе.