Взрыв под Донецком: пострадал мирный житель

Недалеко от оккупированного Донецка на взрывном устройстве подорвался мирный житель

1 мая в поселке Трудовские (населенный пункт, временно не подконтрольный Киеву) мирный житель был ранен в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщает «novosti.dn.ua» со ссылкой на так называемого «руководителя администрации Петровского района Донеца» Максима Жуковского.

Источник сообщает, что около 12:45 на взрывном устройстве подорвался мужчина 1975 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу № 14. Состояние жертвы взрыва и обстоятельства происшествия уточняются.