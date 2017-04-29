Жители ОРЛО высказали недовольство в социальных сетях

Жители оккупированной части Луганской области недовольны жизнью в своей «республике»
Луганчане, побывавшие недавно в Донецке, анонимно делятся впечатлениями от поездки.
«Как только начинается ДНР, попадаешь в другое измерение с ровным асфальтированным покрытием. Мы ставим Таможню, а сделать дорогу, чтоб хотелось возить товар, у нас, к сожалению, нет… Сам Донецк поражает чистотой, многолюдностью».
Недовольны жители Луганска и своим уровнем жизни :
Новостям из информационных сводок об улучшении жизни в городе, подписчики воспринимают со скепсисом.