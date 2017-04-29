Жители ОРЛО высказали недовольство в социальных сетях

Жители оккупированной части Луганской области недовольны жизнью в своей «республике»

Луганчане, побывавшие недавно в Донецке, анонимно делятся впечатлениями от поездки.

«Как только начинается ДНР, попадаешь в другое измерение с ровным асфальтированным покрытием. Мы ставим Таможню, а сделать дорогу, чтоб хотелось возить товар, у нас, к сожалению, нет… Сам Донецк поражает чистотой, многолюдностью».

Недовольны жители Луганска и своим уровнем жизни :





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