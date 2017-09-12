В Луганске в честь дня города организовали флешмоб и стояли с поднятыми руками

Студенты оккупированного вуза выстроились в форме надписи «Луганск 222» и пытались сфотографироваться

Студенты так называемого «Луганского национального университета имени Владимира Даля» (вывший ВНУ имени Даля) провели флешмоб, посвященный 222-летию Луганска. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на начальника отдела организации воспитательной работы Виктория Усова.

В ходе акции студенты выстроиться в виде надписи «Луганск 222», а фотограф сфотографировал их с крыши университетской библиотеки. По словам Усовой, во флешмобе приняли участие 200 студентов институтов и факультетов. Однако даже такое количество студентов и точка съемки не позволили осуществить задумку. На фото цифры 222 разобрать практически невозможно.

На протяжении всего флешмоба студенты стояли с поднятыми руками.

Напомним, массовыми акциями в ОРЛО отметили российский день флага.