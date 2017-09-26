Стас Пьеха поздравит луганчан с годовщиной «Молодой гвардии»

На концерте 29 в Луганске снова планируется выступление российских поп-звёзд

Российские исполнители Стас Пьеха, Марк Тишман и Natella выступят на Театральной площади Луганска 29 сентября в честь годовщины основная «Молодой гвардии». Об этом сообщают СМИ, контролируемые боевиками.

«Праздничный концерт, посвященный 75-летию создания молодежной подпольной организации «Молодая гвардия», состоится 29 сентября на Театральной площади в центре Луганска. Стать зрителями и слушателями яркой концертной программы с участием российских поп-звезд приглашаются все жители Луганщины, в том числе с временно подконтрольных Украине территорий», − говорится в сообщении.

Кроме того, перед концертом поп-звезд на Театральной площади будут выступать участники фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Молодая гвардия».