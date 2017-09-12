В ОБСЕ подсчитали, сколько раз в августе боевики препятствовали работе наблюдателей

За прошедший месяц члены незаконных группировок «Л-ДНР» более 60 раз мешали работе мониторинговой миссии

Как следует из отчетов СММ ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО в августе текущего года по сравнению с июлем увеличилось на 30 процентов и составило 305 случаев. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, в течение августа, кроме преград, связанных с минной опасностью, со стороны боевиков зафиксировано 62 случая препятствования деятельности СММ ОБСЕ. Среди них: запрет доступа патрулям Миссии — 43 раза, допуск при условиях — 13 случаев, препятствование дистанционному мониторингу с применением беспилотников — 6 раз.

Например, в двух последних случаях — 26 и 30 августа в Ясиноватой вооруженные лица, по приказу своих командиров, не позволили наблюдателям осуществить полет БПЛА в районе Донецкой фильтровальной станции, угрожая его сбить.

Следует отметить, что за аналогичный период со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины ОБСЕ было учтено лишь 5 случаев ограничения свободы передвижения или других препятствий в выполнении мандата Миссии.

В августе боевики продолжили практику недопуска патрулей СММ ОБСЕ в определенные районы на временно оккупированной территории Украины.

Так, на протяжении длительного времени полностью заблокирован доступ патрулей СММ ОБСЕ в район Комсомольское — Кумачево — Новоазовск — Саханка, который в соответствии с пунктом 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года должно быть свободным от тяжелого вооружения и военной техники. Вследствие указанного представители Миссии не имели возможности посетить этот район и верифицировать состояние выполнения указанного положения Минских соглашений, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение августа 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала более 520 единиц вооружения и военной техники со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО в нарушение определенных Минскими договоренностями линий отвода тяжелого вооружения.

Так, 126 единиц вооружений (РСЗО, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы) были размещены с нарушением линии отвода, 292 единицы зафиксированы за пределами определенных мест хранения, а 110 единиц вообще отсутствуют в местах хранения.

Указанные действия незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО еще раз демонстрируют их стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, а также способствовать выполнению мандата СММ ОБСЕ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, — говорится в сообщении.