Тарас Шевченко из оккупированного Алчевска перебрался в Мариуполь

На должность генерального директора Мариупольского меткомбината имени Ильича Группы «Метинвест» назначен Тарас Шевченко, до недавнего времени возглавлявший Алчевский металлургический комбинат (завод находится на территории, подконтрольной группировке «ЛНР» и был «национализирован» боевиками в марте 2017 года).

«В новой должности Тарас Шевченко продолжит реализацию инвестиционных проектов ММК имени Ильича, таких как реконструкция аглофабрики и листопрокатного цеха «1700», строительство современной машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали», — сообщает пресс-служба компании.

Тарас Григорьевич Шевченко – Заслуженный металлург Украины с 40-летним стажем. Родился в 1954 году в селе Новоселовка Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский индустриальный техникум (1977 г., «Электротехника и электрооборудование») и Днепропетровский металлургический институт (1983 г., «Обработка металлов давлением»). Свою трудовую деятельность начал на Днепропетровском металлургическом заводе им. Петровского, где прошел путь от подручного вальцовщика до главного инженера – первого заместителя генерального директора. С 2000 по 2002 год работал главным инженером Алчевского металлургического комбината (г. Алчевск, Луганская область), а в 2002 году был назначен его генеральным директором. В 2007 году Тарасу Шевченко присвоено звание Героя Украины – за значительный вклад в развитие металлургической промышленности.

Юрий Зинченко, с 2012 года руководивший ММК имени Ильича, займет должность директора по техническому сервису Операционной дирекции.

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