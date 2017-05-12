ОБСЕ сообщает: Россия наращивает тяжелое вооружение на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что Россия увечила присутствие своей военной техники на Донбассе на 750%

За последние 3 месяца Российская Федерация увеличила на Донбассе присутствие своего тяжелого вооружения на 750%. Такие цифры озвучила 11 мая временно поверенная в делах США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кейт Бернс во время речи перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене. Сообщение об этом публикует УНИАН.

«Несмотря на нарочитую модель поведения возглавляемых Россией сепаратистских сил, которая направлена на ослабление СММ и препятствование международному сообществу наблюдать за деятельностью сепаратистов, на протяжении последних трех месяцев СММ задокументировала увеличение на 750% запрещенного тяжелого вооружения на территории, контролируемой сепаратистами», — заявила Бернс.

Также в сообщении представительницы ОБСЕ говорится, что за минувшую неделю СММ наблюдала дислокацию 44 единиц техники, нарушающую правила ее отвода. При этом 42 единицы указанного вооружения располагались на территории ОРДЛО.

В отчете диплома значится, что в Луганске, находящимся под контролем боевиков, фиксируется размещение около 30 единиц военной техники, среди которой наблюдатели регистрировали танки, гаубицы и реактивные системы залпового огня.

«Возглавляемые Россией сепаратисты применяли запрещенное вооружение более чем в пять раз чаще украинские силы, в соответствии с данными ОБСЕ. Настоящие цифры несомненно значительно выше, учитывая более 250 ограничений доступа, примененных в отношении СММ со стороны возглавляемых Россией сепаратистских сил с января», — отметила Бернс.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах продолжает сообщать о наличии на неподконтрольной Украине территории запрещенного вооружения.