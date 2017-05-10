ОБСЕ: в зоне безопасности в «ЛНР» все еще работают системы залпового огня

Мониторинговая миссия БСЕ продолжает фиксировать зенитные установки в тех местах ОРЛО, где отвод вооружения уже должен был состояться

Согласно отчету наблюдателей, вечером 7 мая и ночью 8 мая в г. Кадиевка (неподконтрольный украинской власти город Луганской области) члены миссии слышали фиксировали взрывы разного происхождения.

«6 взрывов неопределенного происхождения, 14 оцененных как выстрелы из артиллерии неустановленного калибра и 10 — как разрывы артиллерийских снарядов неустановленного калибра. Все в 10–13 км к западо-северо-западу и северу. Затем команда СММ зафиксировала залп (14 ракет) из реактивной системы залпового огня (РСЗО, БМ-21 «Град», 122 мм) на расстоянии 1–3 км в неустановленном направлении», — говорится в отчете.

8 мая со своей позиции в подконтрольном «ЛНР» с. Новоселовка (16 км к западу от Луганска) члены патруля Миссии слышали 26 взрывов неопределенного происхождения приблизительно в 10 км к северо-западу.

Кроме того, СММ ОБСЕ все еще не может полноценно проводить свою мониторинговую деятельность из-за опасности минирования.

«На участке разведения в районе Станицы Луганской украинский офицер при СЦКК сообщил СММ, что до сих пор невозможно гарантировать безопасность наблюдателей Миссии в прилегающих к главной дороге районах из-за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов. СММ проинформировала об этом СЦКК», — сказано в сообщении миссии.

Наблюдатели сообщают, что в Луганской области увеличивается количество случаев нарушения режима прекращения огня.

«По сравнению с предыдущими сутками СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, в том числе применение реактивной системы залпового огня. В Луганской области миссия зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня (включая примерно 120 взрывов) по сравнению с предыдущими сутками, когда, среди прочего, было зафиксировано около 40 взрывов», — говорится в отчете.