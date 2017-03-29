В Луганск приехал «ревизор»? (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Центр Луганска перекрыт вооруженными людьми — «МВД ЛНР» и военной комендатурой. В неподконтрольный областной центр прибыл высокопоставленный гость из России

Слухи о том, что в Луганск приехал пресс-секретарь Путина, опроверг сам Дмитрий Песков.

Он назвал информацию о своем визите в оккупированный Луганск «очередной уткой», но не стал опровергать визит туда помощника Владимира Путина Владислава Суркова. Об этом он сказал журналистам, — сообщил УНИАН.

«Я прямо сейчас из Луганска и звоню – шутка. Нет, это очередная утка. Не обращайте на это внимания. А СБУ работает, пусть проверяет. Это их работа», — заявил Песков, комментируя информацию СМИ о якобы посещении им Луганска и о том, что СБУ проверяет это сообщение.