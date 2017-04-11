Опасная весна. Если вы нашли мину

Затянувшийся вооруженный конфликт на Востоке Украины и практически постоянная угроза совершения террористических актов и диверсий в зоне АТО вынуждают наших сограждан постоянно быть бдительными и знать, как вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов и других средств поражения



Управление Службы безопасности Украины в Луганской области напоминает, что соблюдение нескольких простых правил поможет спасти жизни и здоровье десятков людей.

Итак, при обнаружении взрывного устройства или предметов, похожих на него, необходимо:

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете (и направлении движения подозрительных лиц) на спецлинию «102»;

- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других;

- не использовать вблизи находки открытый огонь, мобильные телефоны и другие радиосредства, способные вызвать срабатывание взрывателя;

- оперативно исполнять рекомендации специалиста-взрывотехника.

Признаки возможного наличия взрывных устройств:

— бесхозные чемоданы, портфели, пакеты, коробки и другие предметы, оставленные без присмотра;

— присутствие на обнаруженном предмете проводов, антенн, телефона, электронной платы, изоленты, нитей, шнуров, звук тикающих часов;

— специфический запах (бензина, газа, растворителя и др.);

— несоразмерно большой вес предмета (например, коробки из-под конфет или банки из-под кофе);

— неправильно припаркованные бесхозные автомобили, которые долго стоят возле учреждений и жилых домов;

— настойчивые попытки подозрительного лица с предметом в руках в специфической одежде, под которой можно спрятать взрывчатку, или с рюкзаком, непосредственно приблизиться к месту скопления людей.

В случае обнаружения взрывного устройства, подозрительных лиц или иных признаков совершения террористического акта необходимо срочно позвонить дежурному УСБУ в Луганской области по номеру (0645) 2-41-47.

Пресс-служба Управления СБУ в Луганской области