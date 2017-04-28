Боевики «ЛНР» сбили свой беспилотник

26 апреля боевики «ЛНР» уничтожили свой беспилотный летательный аппарат

Террористы так называемой Луганской народной республики сами уничтожают свою технику. Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, 26 апреля боевики обстреляли летательный аппарат «Орлан-10″ российского производства и сбили его из зенитной установки.

Украинские военные говорят, что попадание в собственную технику – частое явление на позициях боевиков. Связано это с низкой организацией взаимодействия и несогласованности подразделений.

Также украинская разведка сообщает, что на оккупированных территориях ОРДЛО происходят мероприятия по мобилизации военнообязанных. В основном, «бюджетников». Среди них проводятся занятия по боевой подготовке.