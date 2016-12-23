Сурков пообещал, включить «ЛДНР» в состав России через 1,5 года — Тымчук

Помощник президента России Владислав Сурков пообещал вхождение самопровозглашенных «народных республик» в состав РФ максимум через 1,5 года.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, представители ДНР провели совещание с участием помощника президента России Суркова, на котором последний требовал от «властей» больше общаться с местными жителями и доводить информацию о «весомом вкладе России в развитие «республики».

«Согласно его обещанию, через год-полтора ДНР и ЛНР должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц», — отметил Тымчук.