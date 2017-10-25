В районе Счастья солдат ВСУ ушел в самоволку с оружием

Полиция объявила в розыск солдата Александра Чуйкова, который пропал с места службы

Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 — солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г.р., передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Военнослужащий 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе города Счастье.

Имеет следующие приметы: рост — 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одет в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

«Если узнаете разыскиваемое лицо, похожее по приметам, просьба сообщать по телефонам: 073-482-59-95, 068-827-28-79 (которые работают круглосуточно), или в ближайшее отделение Национальной полиции Украины в Луганской области», — сказано в сообщении.