Сегодня началась выплата повышенных пенсий

В силу вступил закон о новой пенсионной системе. Уже в октябре повышенные пенсии получат 9 миллионов украинцев

С сегодняшнего дня начинается процесс начисления и выплаты обновленных пенсий. Об этом во время заседания Правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня вступает в силу закон о новой пенсионной системе, и сегодня мы начинаем процесс выплаты повышенных пенсий. Система готова, чтобы абсолютно полностью рассчитать новые пенсии, а всем тем, кто уже получил первые платежи, произойдет доначисление, кому это предусмотрено законом», — сообщил он.

«Таким образом, мы уже в этом месяце обеспечиваем выплату более 9 миллионам украинцев повышенных пенсий. Но главное то, что мы внедряем абсолютно новую систему, которая позволит людям получать справедливые пенсии», — добавил Гройсман.

Премьер также отметил, что с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн, а налогообложение для работающих пенсионеров будет отменено.

«Система сформирована таким образом, чтобы тот, кто больше работал — больше и получал. При этом мы забрали пенсии из рук политиков в руки пенсионеров. Осовременивание пенсий будет ежегодным и автоматическим », — сказал Премьер-министр.