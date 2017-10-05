«Порода». В Киеве презентовали Антологию украинской литературы Донбасса

В книгу вошли произведения Владимира Сосюры, Василия Голобородько, Сергея Жадана, Любови Якимчук и других авторов

3 октября в Киеве в помещении кинотеатра «Кинопанорама» состоялась презентация Антологии украинской литературы Донетчины и Луганщины «Порода», — сообщает «ОстроВ».

В книгу вошли произведения 63 авторов, среди которых есть как признанные классики, так и современные авторы. Антология охватывает и малую прозу, и поэзию, и драматические произведения.

С состав редакционной коллегии книги вошли Сергей Жадан, Андрей Курков и Владимир Рафеенко. В саму антологию включены произведения Владимира Сосюры, Василия Стуса, Ивана Светличного, Василия Голобородько, Сергея Жадана, Ирен Роздобудько, Константина Реуцкого, Ярослава Минкина, Любови Якимчук, Константина Скоркина и других.

«Мне кажется, что антология очень актуальная, и должна была выйти раньше. Но хорошо, что она вышла сейчас, хорошо, что мы ее можем читать, чтобы самим себе напоминать очевидные вещи. Например, что Донбасс — это неотъемлемая составляющая украинской культуры, литературного пространства. И Донбасс не стоит рассматривать отдельно от украинского культурного процесса, в том числе и литературного. Даже если оторваться от того контекста, что на Донбассе идет война, до сих пор стреляют, это очень хорошая Антология, книга качественной литературы», — отметил Сергей Жадан на презентации.

Руководитель проекта по изданию книги Станислав Федорчук подчеркнул, что в книге есть произведения авторов, которые находятся в заложниках в ОРДЛО. Так, в антологию включены стихи Игоря Козловского, удерживаемого с января 2016 года боевиками в «ДНР».

«Эта книга — это Ноев ковчег для тех людей, которые покинули свою Донетчину и Луганщину по разным причинам. В то же время это Ноев ковчег тех, кто остался в оккупации. Там есть тексты людей, которые не выехали, но заявили о своем желании остаться в украинской литературе несмотря на опасность. Там же (в книге — ред) есть и те, кто находится за решеткой в российской оккупации. Есть те, кто смотрит на нас с неба», — сказал С.Федорчук, и поблагодарил всех причастных к созданию книги.

На презентации выступили авторы, чьи произведения вошли в антологию. В частности, Любовь Якимчук, Сергей Жадан, Галина Чумак, Елена Стяжкина, Ирэн Роздобудько и другие.

Проект издания Антологии осуществляется благодаря организации «Українська народна Рада Донеччини і Луганщини», Благотворительному фонду Сергея Жадана, и поддержки фонда «Відродження».