Отопительный сезон на Луганщине рискует не начаться, — Гарбуз

Гарбуз рассказал, что из-за ареста счетов «Луганское энергетическое объединение» может не начать отопительный сезон. Тем временем, в Попасной тепло в госучреждения решили дать уже завтра

Глава Луганской областной ВГА Юрий Гарбуз заявляет, что «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) может не начать отопительный сезон. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Предприятию не хватает средств на проведение аварийно-ремонтных работ, выполнение инвестиционной программы, подготовку к зиме. Это связано с примененными НКРЕКП санкциями и наложенным на счет арестом. Готовность «ЛЭО» к осенне-зимнему периоду составляет лишь 45%», — заявляет Гарбуз.

Он также рассказал, к каким последствиям может привести отключение электроэнергии со стороны «ЛЭО».

«В условиях функционирования энергосистемы Луганской области как энергетического острова, отключение электроэнергии со стороны «ЛЭО» грозит катастрофическими последствиями. Вся область может стать вторым Алчевском», — добавил он.

В сообщении говорится, что сегодня по этому вопросу будет проведено заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Тем временем, в Попаснянском районе отопительный сезон в объектах социальной сферы начнётся уже завтра. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

«В связи со значительным снижением среднесуточной температуры главой Попаснянской райгосадминистрации — руководителем районной военно-гражданской администрации Сергеем Шакуни было подписано распоряжение от 03.10.2017 № 480 о начале отопительного сезона в социальных учреждениях района», — говорится в сообщении.

Так, с 4 октября во всех детских садах, школах и медицинских учреждениях Попаснянского района начнется запуск котельных.

В администрации также отметили, что отопительные системы в районе полностью готовы к работе.