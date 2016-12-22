Кибервойна в «ЛНР»: кто хочет заменить Плотницкого?

Ощутимые удары из киберпространства наносят в последнее время главарю группировки «ЛНР» (признана террористической в Украине) Игорю Плотницкому. К уже привычным обвинениям в хищении гуманитарки и сотрудничестве с украинскими олигархами добавились подготовка к «сдаче» так называемой «республики» Украине и работа на украинские спецслужбы. Такие публикации распространяются целой организованной сетью аккаунтов – в соцсетях и на блоговых платформах.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Есть много людей, которые в соцсетях выступают против сегодняшней «власти» в группировке «ЛНР». Они критикуют Игоря Плотницкого как «идейные новороссы». Его самого и его окружения ругают с имперских российских позиций, с позиций непримиримых противников «хунты», «нацистов» и вообще «бывшей Украины».

Топ-блогерами такого рода является, например, Игорь Стрелков-Гиркин и Александр Жучковский. Есть много «звезд» помельче и масса рядовых противников Плотницкого. Среди этих авторов есть группа блоггеров, которых можно объединить по ряду признаков.

Они часто выдают записи, где ссылаются на инсайдерскую информацию, подчеркивают личное знакомство с ключевыми фигурами группировки «ЛНР», выкладывают сканы документов, к которым у постороннего человека доступа быть не может. У них похожие стиль письма и манера дискутировать в комментариях к сообщениям.

Сеть «антиплотницких» троллей

Они охватывают все популярные в Украине и России социальные сети (в первую очередь, «Вконтакте», Facebook) и блоге платформы. Есть эти авторы в традиционном многовекторном LiveJournal, на либеральную аудиторию работают в блогах на сайте «Открытой России», на «имперцев» рассчитана активность в сети Cont.ws ( «Конт» — сокращение от «Континенталист»).

Перечислим некоторые из аккаунтов. На «Конте» это Nemezida-LNR, blagoyglas, Alex Shermann, Василий Тёркин, lesi. На «Открытой России» — например, Омар Курбанов (сейчас этот аккаунт приостановлен и профиль просмотреть невозможно, однако посты автора доступны по поиску Google), Борис Ростов. В LiveJournal, например, justice999.

Эти аккаунты связаны взаимными перепостами и комментариями. Для соцсетей это не странно, конечно, но из-за остальных признаков складывается впечатление о централизованном распространении информации.

Поскольку главным образом они направлены на разоблачение преступлений Игоря Плотницкого и его окружения. В перечне его «смертных грехов» — наравне с убийствами неудобных ему «лидеров ополчения» (от «Бэтмена»-Беднова до экс- «премьера ЛНР» Ципкалова) и разворовыванием гуманитарки — продажа «молодой республики» украинским олигархам и подготовка к «сдаче »ее Украине.

А самое главное — именно их месседжи выходят в оффлайн через федеральные выпуски самых тиражных газет России — «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды».

«Наживаются на страданиях детей»

Информационная война ведется по всем правилам эффективной пропаганды. Главный кейс этой осенью (кроме подавления плотницкий сентябрьского «мятежа») — монополизация «главой ЛНР» рынка лекарств и урезание финансирования медицины оккупированной части Луганщины.

Монополия на поставки медикаментов, мол, привела к дефициту лекарств, росту цен и массе несертифицированных препаратов в «ЛНР». Это, как и уменьшение ассигнований на здравоохранение, означает новые страдания для людей на неподконтрольной правительству территории. А выгоду получают якобы лично Игорь Плотницкий и связанные с ним «укроолигархи» — в частности, якобы, миллиардер-беглец Сергей Курченко.

Первые публикации этой сетевой фронды вышли в конце августа и в сентябре. А самый медиа-всплеск произошел уже в ноябре. В упомянутых блогах пошли посты о страданиях детей ( «Минздрав ЛНР» выделяет на питание детям с особыми потребностями, которые находятся в «Доме ребенка», 18,57 рубля вместо необходимых 140 рублей)

А с другой стороны по Плотницкому ударила «Комсомольская правда» — статьей «Операция «Пилюлькины», вышедшей в самом тиражном пятничном федеральном выпуске.

«Ни для кого не секрет, что ЛНР сотрясает череда коррупционных скандалов, связанных с ближайшим окружением Игоря Плотницкого. Практически каждая сфера, представляющая экономический интерес управляется людьми главы ЛНР. Как результат – теневая экономика, высокие цены, по сравнению с соседними регионами, и абсолютная неприкасаемость приближенных Плотницкого. Рынок медикаментов на первый взгляд не является столь же привлекательным, как, например, отрасль горюче-смазочных материалов. Но всему свое время, а время заняться рынком фармацевтики пришло для Игоря Венедиктовича в августе 2016 года», — в частности говорится в статье.

Для кого льется компромат

На удивление, в украинских медиа этот скандал почти неизвестен, хотя многие СМИ следят за процессами по ту сторону линии разграничения. Впрочем, главными адресатами кампании по дискредитации Плотницкого, очевидно, являются представители российской власти, которые уделяют большое внимание медиапространству – авторы концепции гибридной войны, отцы «ольгинских троллей».

И месседжи, похоже, приходят по назначению. Первым сентябрьским «вбросом» о рынке медикаментов в сети троллей была статья «Фиона Тейцман и ее осел Соляник» (речь идет о «министре здравоохранения ЛНР» Игоре Солянике, однофамильце главврача эвакуированной Луганской областной больницы). И сразу же руководитель «администрации главы ЛНР» Ирина Тейцман бросилась оправдываться через «официальное» информагентство «ЛуганскИнформЦентр». Очевидно, у кремлевских кураторов возникли вопросы.

Кроме Ирины Тейцман анонимные борцы с «режимом Плотницкого» сливают компромат на других «должностных лиц» группировки. На подругу Тейцман, директора «государственного» предприятия «Фармация» Венеру Насырову, тамошним «МГБ» якобы было открыто «уголовное дело» за разворовывание 85 млн рублей. Она будто бы признала вину, но Плотницкий передал дело в «Генпрокуратуру ЛНР», которая развалила производство.

Признаком работы Плотницкого «на Украину» эти блоггеры называют деятельность «министерства юстиции», которое возглавляет Сергей Козьяков. Кроме примеров «законотворчества в интересах укроолигархов», свидетельством связей с украинскими спецслужбами якобы является то, что один из руководителей Национальной академии прокуратуры Украины Игорь Козьяков – дядя «министра юстиции ЛНР».

В большинстве случаев невозможно судить о достоверности изложенного компромата — по крайней мере, в том, что касается закулисных игр в так называемой «ЛНР» и схем теневого бизнеса. Однако можно проанализировать месседжи этих блоггеров.

Так кто же «хорошие парни»?

Из большого количества текстов вырисовывается собирательный портрет отрицательных персонажей. Они не стояли у истоков «русской весны», а «пересидели боевые действия в Украине». Сейчас благодаря коррупции они наживаются на страданиях простых людей.

Многих из них маркируют ксенофобскими прозвищами. Например, «генпрокурор ЛНР» Заур Исмаилов в публикациях этих блогеров проходит как «генеральный шашлычник», соответственно, «генпрокуратура» — «геншашличница», ее сотрудники — «шашлычники». Грузины Реваз Чхетиани и Мераб Надирашвили (руководители луганских центра «АнтиСПИД» и онкодиспансера), которые якобы помогают «распиливать» медицинский бюджет — «горные ослики», «хурджунчики». Есть и антисемитские намеки — в адрес Ирины Тейцман и следователя «геншашличной» Давида Каца: «…это Давид Кац (мы не прикалываемся, люди с таким именем и фамилией существуют)».

Если судить от противного, можно представить и портрет «хороших парней», которые спасли бы «республику» от краха. Они должны стоять у истоков группировки «ЛНР» со времен «референдума» 11 мая 2014 года и оставаться преданными идеям «Новороссии»; не быть замеченным в связях с олигархами; быть противниками коррупции. «Славяне», разумеется.

Под эти критерии идеально подходят представители так называемой «Армии Юго-Востока», которой руководили первый «глава ЛНР» Валерий Болотов, «экс-спикер Народного совета ЛНР» Алексей Карякин и «экс-премьер-министр» Геннадий Цыпкалов (все — из Стаханова). Цыпкалов погиб при загадочных обстоятельствах после допроса «генпрокуратурой» по поводу «переворота» против Плотницкого. Карякин тогда успел бежать в Россию, где последние два года уже находится Болотов.

Кстати, Карякин ведет активную жизнь в соцсетях, комментирует события и дает оценки в российских СМИ. Вот красноречивый заголовок новости с его комментариями: «Глава ЛНР Плотницкий потерял доверие Москвы и жителей республики».

Также «хорошими парнями» выглядят «министерства» внутренних дел и «государственной безопасности» так называемой «ЛНР». «МГБ» возглавляет Леонид Пасечник. Он, как и главари «Армии Юго-Востока», — со Стаханова. Следовательно, можно предположить, что публикация компромата на Плотницкого и его окружение — очередной этап в древней войне между остатками «стахановского» группировки и главарем группировки «ЛНР».

И, вероятно, скоро мы увидим, какие события на оккупированной территории повлечет такая массированная информационная атака на Плотницкого.