Все, что надо знать об отмене и восстановлении пенсий Луганску и Донецку

Три недели в Луганске и Донецке не меняется главная тема разговоров. Отмена пенсий, «списки СБУ», 60 дней за пределами подконтрольной Украине территории. Откуда взялась такая напасть, можно ли было ее избежать и чем обернется эта история для Украины? Ну, и да, контрольный: должна ли Украина платить пенсии, тем, кто живет там?

Александр Белокобыльский, «РГ»

Диверсия против Украины

– Среди моих знакомых нет такой семьи, которой не коснулась нынешняя отмена выплат. В большинстве семей то мужу обрезали пенсию, то жене. В некоторых – обоим, – рассказывает луганчанка-пенсионерка Галина Николаевна.

Она женщина общительная, знакомых много: соседи в многоэтажке, по дачному кооперативу, по церкви, где она постоянно бывает на службах, бывшие сотрудники с завода… Все оформляли пенсии на подконтрольной правительству территории.

Отмена пенсий прокатилась по всем.

Луганск сегодня – «город без взрослых детей». Работы нет, трудоспособные мужчины и женщины – в основном на заработках в России или Украине. Пенсионеров и до войны в Луганске была половина от взрослого населения, теперь же их, наверно, все 2/3. Поэтому, когда внезапно не пришли SMS о зачислении пенсий, город загудел, как улей.

– Знакомый ездил в Рубежное по поводу пенсии – он там оформлял выплаты, – говорит пенсионер Алексей Григорьевич. – Спросил в пенсионном, почему в апреле не было перевода. Ответ – «СБУ дала команду заблокировать». Он говорит: так меня никто не проверял – тут я или нет. – «СБУ, – отвечают, – и так знает что вы тут не живете». Пришлось писать заявление «Прошу возобновить выплату пенсии с этого месяца». Ну, и это все на комиссию, снова все справки сдавать надо как в самом начале.

Собеседнику самому отменили выплату пенсии. При этом он буквально только что прошел так называемую верификацию. Ездили с женой на своей «Таврии» на север Луганщины, где оформлены пенсии, на бензин ушло больше 1000 гривен. Другие люди ездили автобусами – 700 гривен с человека. Спали на съемных квартирах вповалку, в 10-градусный мороз с 4 часов утра занимали очередь по три дня. Выдержать такое и молодому непросто – а тут старики.

И все это, теперь оказалось, – напрасно. Стариков накрывает отчаяние. Даже те, кто живя в «ЛНР», был за Украину, отворачиваются (хоть и не становятся сторонниками «молодой республики», и Путина не полюбили).

– Нехорошо на душе, – говорит Алексей Григорьевич. – Я считаю, что отмена пенсий – это диверсия против Украины самая настоящая.

Откуда взялись «60 дней»?

За это время выяснилось, что причиной отмены пенсий стало превышение срока в 60 дней за пределами подконтрольной Украине территории. Как поняли люди в ОРДЛО, в Пенсионный фонд передали данные Госпогранслужбы о том, кто пересекал линию разграничения и выезжал за пределы страны (в Россию либо через Россию – в Луганск и Донецк). Какое отношение к «спискам» имеет СБУ – осталось неясным.

Поднимаем документы. Откуда взялись эти 60 дней? Оказывается, из Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

В нем записано, что «Для взятого на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) реализация право на… пенсионное обеспечение… осуществляется в соответствии с законодательством Украины» (ст. 7). А ст. 12 трактует об основаниях для отмены действия справки ВПЛ. Среди них – вариант, что это самое лицо вернулось к оставленному месту проживания либо «выехало за границу».

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Причиной считать, что человек вернулся «к оставленному месту проживания», является его длительное отсутствие там, где его зарегистрировали как переселенца. Длительное – это свыше 60 суток. Данные об этом могут быть получены органами соцзащиты из соответствующих госреестров, от органов исполнительной власти и местного самоуправления, от общественных объединений и волонтеров. И эти нормы внесены в закон еще в декабре 2015. Два месяца находишься в Луганске – справка переселенца аннулируется.

– А основанием начисления пенсии является справка переселенца, – объясняет Александра Дворецкая, председатель правления Инициативы «Восток-SOS». – И это самая большая проблема. Мы говорим с 2014 года, что это должно быть разделено – статус ВПЛ и выплаты пенсий. Потому что множество пенсионеров не претендуют на «переселенческие» – компенсацию за съем жилья. Пенсию – всем, выплаты на проживание – ВПЛ.

Под «мы» Александра имеет в виду волонтеров и правозащитников еще и из других организаций – «Донбасс-SOS», «КрымSOS», ряда благотворительных фондов…

«Как пес на цепи»

В нынешних условиях, когда все выплаты (и социальные, и пенсия, «переселенческие») привязаны к справке временного переселенца, появляется почва для спекуляций на эту тему. Например, распространенный мотив – «сами живут на неподконтрольных территориях, а получают вместе с пенсией компенсацию за съем жилья». И отдельные такие случаи есть, конечно. Но риск подобных нарушений был бы сведен к минимуму, не будь оформление пенсии завязано на клятой справке ВПЛ. Реально ли было отделить пенсии от статуса переселенца?

– Вопрос в том, что нет воли это сделать, – говорит Дворецкая. – У нас все встречи с Розенко и с Ревой на этом требовании заканчивались. (Павел Розенко – вице-премьер-министр по вопросам социальной политики, с декабря 2014 по апрель 2016 – министр труда и соцполитики. Андрей Рева – министр социальной политики. – «РГ»)

Чиновники, определяющие соцполитику, ничего конкретного по этому поводу не говорят. Но отсутствие действий с их стороны или хотя бы обещаний – это недвусмысленный ответ «нет».

С другой стороны, они, как мантру, повторяют «мы начисляем, только выплатить на неподконтрольных территориях не можем».

– Единственное, что нас волнует в этой ситуации, это не его (пенсионера. – «РГ») место проживания, а его физическая идентификация, – втолковывал министр соцполитики Рева информагентству MediaPort в августе 2016. – Это не значит, что человек должен сидеть здесь, как, извините, пес на цепи.

И он делает из этого неожиданный вывод: «то есть этот упрощённый порядок распространяется только на людей, которые имеют такой статус (ВПЛ. – «РГ») и связан именно со статусом ». А «упрощенный порядок» – это та система выплат пенсий ВПЛ, что есть сейчас. Лишившись статуса переселенца, по словам министра, человек «выплат не лишается. Они должны быть сделаны в другом порядке – в общем». Знаете, что такое «общий порядок»? Это значит, что люди должны получать пенсии по месту его проживания. В Донецке, Луганске.

Министр соглашается, что сейчас это невозможно, но обещает, что начисленные пенсии отдадут, как только такая возможность представится. Такое впечатление, Рева считает стариков, существующих на грани выживания под властью боевиков, бессмертными.

Восстановить выплаты – лишь через полгода

«Все, что не выплатили, – отдадим! Как только ОРДЛО вернутся под контроль Украины». Эти обещания мы слышали от премьер-минстра Владимира Гройсмана, от Павла Розенко в бытность его министром соцполитики и потом, когда он стал вице-премьером.

На практике, однако, оказывается, что начисления пенсий людям, которые остались на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса не ведутся.

– Все, что не выплачено, но начислено, находится на личных счетах пенсионеров. Так по закону. А в случае, если пенсионер ушел из жизни, эти деньги входят в наследственную массу, которую Пенсионный фонд обязан выплатить наследникам (ст. 91 Закона «О пенсионном обеспечении»), – говорит Наталья Есина, помощник координатора общественной приемной Украинского Хельсинкского Союза по правам человека (УХСПЧ) в г. Сумы. – К нам обращался молодой человек из Красного Луча (сейчас живет в Харькове), у которого мама-пенсионерка умерла в Луче. Еще было обращение от луганчанки, которая живет в Сумах, – у нее умерли бабушка и дедушка. Вот по ним нотариусы из Пенсионного фонда давали ответы, что пенсия не начислялась в связи с «недонесением справки ВПЛ».

А какова же судьба выплат живым пенсионерам, которые попали под нынешние санкции за «60 дней»? Их можно восстановить. Но с нервотрепкой, бумажной волокитой, последующими поездками на подконтрольную территорию каждые 2 месяца – и только через полгода.

Такая норма установлена злосчастным постановлением Кабмина №365 от 8 июня 2016 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – против которого так долго и безрезультатно протестовали правозащитники и организации переселенцев. Ею утвержден «Порядок осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания». Вот в нем п. 18 и устанавливает срок в полгода между прекращением выплат (из-за аннулирования справки ВПЛ) и их «повторным назначением».

Что должен кушать пенсионер в это время, в Постанове не объясняется.

Пенсию «отвязывают» от справки через суд

И за эти полгода пенсию отдавать не будут.

– Вывод, что пенсия не начисляется все это время, мы делаем из того, что в письмах людям пишут, что их справка переселенца недействительна, и они уже не состоят на учете как ВПЛ. Соответственно, Пенсионный фонд не производит начисление на их пенсионный счет, – рассказывает Наталья Есина из сумской приемной УХСПЧ. – На учет они становятся заново, получают новую справку. И через полгода они что? – Обращаются за «повторним призначенням».

Тут есть нюанс. Если справку получить сразу, то потом нужно опять-таки соблюдать интервал в 55-57 дней в выездах на неподконтрольную территорию. Иначе упустишь срок – и справку снова аннулируют. Поэтому справку лучше получать ближе к сроку оформления «повторного назначения выплат». Ну, и потом ездить с интервалом в те же 55-57 дней на подконтрольную территорию.

Выстаивая, конечно же, колоссальные очереди на КПВВ либо на границе, если (совершая административное правонарушение) вы едете через Россию. Все это – траты денег и здоровья для пожилых людей. Радикально решить проблему можно попробовать, «отвязав» пенсию от адресной помощи (тех самых «квартирных»), которые большинство пенсионеров ОРДЛО и так не получают.

– Сейчас мы готовим серию исков в суд по этим «спискам погранслужбы», будем «отвязывать» справку от пенсий. Это подходит в тех случаях, когда человек написал заявление в органы соцзащиты, что он официально отказывается от адресной помощи, – говорит Есина.

Вообще, конечно, все это издевательство никак не вписывается в рамки украинского и международного законодательства. И тем более – в рамки представлений о гуманизме.

– Есть Закон «О пенсионном обеспечении», согласно его ст. 85, пенсионные выплаты пенсионерам гарантированы независимо от регистрации места проживания. Где бы человек ни проживал, он имеет право получать пенсию, – говорит Николай Козырев, глава Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан.

ООН возмущена правительством Украины

Закон «О пенсионном обеспечении» по иерархии выше принятого сейчас Закона «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ» (которым на самом деле лишили пенсий и соцвыплат десятки тысяч человек!). И тем более – выше подзаконных актов, вроде постановлений Кабмина, которые предписывают лишать людей пенсий, а затем восстанавливать выплаты лишь через полгода – не выплачивая долга за эти 6 месяцев.

– Поэтому любое ограничение права на получение пенсий – незаконно, – резюмирует Николай Козырев.

Правозащитник указывает, что государство действительно может ограничивать права и свободы граждан в том случае, если в стране объявлено чрезвычайное или военное положение. Но в Украине ни того, ни другого сделано не было. Не определен и статус ОРДЛО – эти районы официально так и не признаны оккупированными.

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В мае 2015 года Верховная Рада приняла заявление об отступлении Украины от обязательств, определенных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской социальной хартии. В то же время процедура не была доведена до конца. Поэтому международное сообщество настаивает на соблюдении гуманитарных норм.

– Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли пенсионерами или ВПЛ, – подчеркнул координатор систем ООН в Украине Нил Уокер в интервью «Зеркалу недели» в феврале 2017.

Уокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий. А месяц спустя о возможном способе решить проблему говорила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Доклад ООН призывает правительство обеспечить социальные выплаты каждому. И Фрейзер напомнила, что 160 тысяч пенсионеров на неподконтрольных правительству территориях Донбасса не получают пенсии с ноября 2014 г.

– Рекомендуем разорвать связь между правом получать пенсию и необходимостью регистрации статуса внутренне перемещенного лица, – сказала Фрейзер.

Но правительство продолжает игнорировать призывы ООН так же, как и требования правозащитников. Давая бесценные поводы кремлевской пропаганде представить Украину государством-«террористом», которое стремится уничтожить мирных граждан. Не «Градами», так голодом. Заодно показать Кремль спасителем, как это было во время недавнего мнимого «отключения электричества».

Куш на кону колоссальный, конечно. Год назад вице-премьер Розенко сообщал, что экономия на невыплатах пенсий жителям ОРДЛО составляет 700-800 миллионов в месяц. С тех пор минимальная пенсия выросла на 22% – с 1074 грн до 1312. Таким образом, теперь в месяц удается состричь с «паршивых овец» 854-976 миллионов гривен!

Вопрос только: стоят ли эти миллионы тех мегатонн ненависти, которые копятся к государству Украина в оккупированном (де-факто) Донбассе?

Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади