«Убитого» Коммуниста второй раз показали публике

«Генпрокуратура ЛНР» 4 марта 2017 года опубликовала видео с живым экс-заместителем «Народной милиции ЛНР» Виталием Киселевым по кличке Коммунист

Несколько дней назад сообщение о его, якобы, убийстве, опубликовало российское издание «Газета.ру:» «На самом деле Коммунист был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли. А в кадре рядом с Рахно находится брат бывшего полевого командира Сергей, который работает водителем в администрации Плотницкого», — якобы рассказал «Газете.Ru» «высокопоставленный источник в силовых структурах ЛНР».

Информацию без перепроверки успели растиражировать многие российские и украинские СМИ.

«Реальная газета» напоминает, что в сентябре 2016 года Плотницкий заявил о подготовке «вооруженного переворота» в «ЛНР».

В ходе следствия кроме Геннадия Цыпкалова, которого впоследствии нашли повешенным в камере, был задержан один из руководителей «народной милиции ЛНР» – замкомандующего Василий Киселев по прозвищу «Коммунист». Он якобы дал признательные показания о механизме и круге лиц, причастных к попытке «государственного переворота», описал свою роль при осуществлении «государственного переворота».

Еще в сентябре 2016 года многие СМИ заявили о том, что вместе с Цыпкаловым был убит и «Коммунист» Киселев, но боевики опровергли эту информацию.

Редакция «Реальной газеты» предполагает, что повторный вброс о «смерти» Киселева был сделан для провокации — чтобы вынудить «ЛНР» показать его на видео живым и тем самым в очередной раз обвинить украинские СМИ в распространении фейка.