КПВВ «Золотое» так и не открылся

КПВВ «Золотое», открытие которого анонсировалось на 20 октября, так и остался закрытым: боевики сорвали запуск

Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на сегодня так и остается закрытым. 20 октября сотрудники украинской пограничной службы были готовы открыть КПВВ со своей стороны, однако члены группировки «ЛНР» не подали ответный сигнал о готовности.

Вместо этого в группировке «ЛНР» объявили, что действия украинской стороны – провокация. Член «ЛНР», которая принимает участие в консультациях переговорной подгруппы в Минске Ольга Кобцева, утверждает, что во время встречи 18 октября «украинская сторона согласилась с тем, что открытие пункта пропуска 20 октября невозможно по техническим причинам».

При этом боевики не говорят, почему не могут открыть КПВВ «Золотое» со своей стороны.

«Со стороны украинского представителя в лице Геращенко, а с нашей стороны в моем лице велся диалог о том, чтобы устранить технические моменты, собственного говоря, даже выполнить те технические моменты, которые связаны с открытием КПВВ у Золотого», — сказала Ольга Кобцева.

Также представитель боевиков на переговорах в Минске рассказала, что будущий пункт пропуска будет автобусным.

«Прежде всего, это вопрос касался того, что расстояние от одного контрольно-пропускного пункта до другого приблизительно достигает где-то около трех километров — оговаривался момент, что там будет движение автобусов, и люди пешком передвигаться не будут», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил мины возле блокпоста боевиков «ЛНР» в районе Золотого.