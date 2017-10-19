Геращенко анонсировала скорое открытие КПВВ «Золотое»

Вице-спикер сообщила, что второй пункт пропуска на Луганщине будет открыт «на днях»

В Луганской области в скором времени откроют КПВВ «Золотое». Открытие пункта пропуска стало одним из результатов переговоров в Минске. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

«КПВВ «Золотое» благодаря нашим требованиям, наконец, на днях будет открыт. Это облегчит передвижение между линией столкновения для тысяч людей», — сообщила Геращенко.

«Люди на Луганщине ждут КПВВ в Золотом, и мы, наконец, через полтора года дожали открытие», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября КПВВ «Золотое» в Луганской области.