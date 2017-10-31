Зимнее время. С оккупированной территорией появилась разница в час

29 октября Украина перешла на зимнее время, пока в ОРДЛО продолжают ориентироваться на Москву

В 4 утра в воскресенье, 29 октября, Украина перевела стрелки часов назад. После этого с оккупированными территориями Луганской и Донецкой области и аннексированным Крымом появилась разница во времени в один час. Это связано с тем, что «власти» ОРДЛО и Крыма ориентируют подконтрольные им территории на московское время. Как известно, Россия не практикует перевод часов.

Ранее сообщалось, что с 29 октября КПВВ на линии разграничения переходят на зимний график работы. Они будут открыты с 8.00 до 17.00.