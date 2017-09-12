Жизнь в оккупации: чем живет неподконтрольная Луганщина

О проблемах жителей ОРЛО сепаратистские СМИ предпочитают не рассказывать. Тем не менее, в городах, контролируемых боевиками, люди страдают от отсутствия воды, электричества, медикаментов, нормального транспорта и работы. Решать их проблемы местная «власть» не спешит. Через маленькие истории всем забытых людей вырисовывается подлинная ситуация на оккупированной территории

Луганск. Дачи

На окраине Луганска, в районе мемориала «Острая могила», дачники уже 3 года растят урожай без доступа к поливу. Люди спасаются сбором дождевой воды, но это устраивает не всех. Кооператив вымирает, т.к. большая часть людей покинули участки из-за невозможности ведения хозяйства.

Луганск. Поселок Юбилейный

В поселке Юбилейный (Луганск) два ветерана войны оказались в беде. После того, как под их окнами разорвался снаряд, вынуждены жить с разбитыми окнами. Пенсионеркам за 70 лет, и заменить окно самостоятельно не могут из-за отсутствия денег. Но «власти» помогать также не спешат.

Зеленая Роща

В поселке Зеленая Роща под Луганском у людей нет ни магазинов, ни аптек, ни нормального транспорта. Украинская территория уже через 50 метров, за рекой Северский Донец. Но и к реке путь закрыт из-за мин и растяжек.

Станица Луганская. Пункт пропуска

Пункт пропуска Станица Луганская соединяет Луганск с северным пригородом. Каждое утро возле пункта выстраивается очередь из людей, занимающихся мелким бизнесом по перекупке.

Екатеринока: как выжить без воды, электричества, денег и надежды

Поселок Екатериновка, Краснодонский район, подконтрольная «ЛНР» территория. Женщина живет с больной дочерью — без воды и без света. Российские «гумконвои» часто идут мимо села по трассе на Луганск, но гуманитарной помощи никто из жителей села не видел ни разу.

Дети Екатериновки

Жительница Екатериновки Анна одна воспитывает сына и племянника. Семья живет в разваливающемся доме и выживает только благодаря временным подработкам и социальным выплатам, которых часто не хватает. В посёлке нет воды, и ежедневно Анне приходится приносить по 20-30 бутылей, чтобы приготовить есть и выкупать детей.

Хрящеватое

В Хрящеватом, подконтрольном «ЛНР», большинство домов было разрушено в ходе боевых действий в 2014 году. По гуманитарной программе, объявленной боевиками, часть жителей получили новые дома без отделки и самого необходимого имущества. Но большинству жителей поселка до сих пор приходится восстанавливать жилища своими силами. Спустя 3 года в Хрящеватом остается более 100 разрушенных домов.

Новоанновка

Игорь – пастух, который ежедневно следит за коровами близ контролируемой «ЛНР» Новоанновки. Сейчас в его стаде 50 коров. Это существенно меньше, чем до войны: фермерские коровы погибли во время обстрела. Однако нынешняя «власть» не спешит восстанавливать поголовье скота. Для жителей Новоанновки корова – это единственный способ прокормить себя: одна корова приносит до 7 тысяч рублей в месяц.

Пархоменко

Село Пархоменко в Луганской области находится у границы с Россией и с самого начала боевых действий оказалось в глубоком тылу «ЛНР». Населенный пункт не пострадал от войны, но уже 3 года здесь хронически не хватает воды, продуктов и работы. Местные жители выживают продажей меда и молока. Но и такой бизнес могут позволить себе далеко не все. Одни пытаются прокормить себя продуктами с огорода, другие — за счет «пенсионных выплат» от оккупационных властей. Наши журналисты подготовили короткий очерк о жизни во всеми забытом приграничном селе.

Желтое

Тамара Михайловна – дочь героя Советского союза. Она живет в селе Желтое, контролируемом «ЛНР». Двор ее дома выходит на аллею, где установлен бюст в честь ее отца. Однако сегодня Тамара Михайловна живет в нищете. Чтобы забрать положенную ей пенсию, она каждый месяц переплывает на лодке Северский Донец . Пенсионерка из последних сил занимается огородом и наводит порядок во дворе. Но больше всего Тамара Ивановна переживает, что возле ее села снова начнутся боевые действия.

Говорит и показывает Луганск

Жители контролируемых боевиками населенных пунктов не побоялись рассказать на камеру о своей повседневной жизни.

Жители Луганска рассказывают, легко ли им достать нужные лекарства. Наряду с ответами, в которых луганчане рассказывают, что не сталкивались с дефицитом медикаментов, в опросе часто встречаются мнения, что нужных лекарств в аптеках города просто нет. Чаще всего жители оккупированного Луганска говорят, что могут найти нужный препарат, но не могут его купить из-за низких пенсий и зарплат. Часто лекарства приходится привозить с неоккупированной территории, где цены ниже.

Большинство опрошенных луганчан не чувствуют себя в безопасности в своем городе. Люди опасаются обострения боевых действий и терактов. После взрывов 7 июля горожане с опаской относятся к подозрительным людям и предметам.

Вопрос о том, возможно ли примирение время от времени возникает по обе стороны линии разграничения. Опрос на улице Луганска, контролируемого группировкой «ЛНР», что жители города не верят в скорое возобновление дружеских отношений между оккупированной территорией и остальной частью Украины. Основной причиной этого луганчане называют украинскую «власть» и обстрелы города.

Интересно, что в ходе опроса часто высказывалась мысль о возможности примирения именно с населением неоккупированной части Украины.

Местные жители поделились также тем, как у них работает мобильная связь.

Многие жители оккупированного Луганска рассказывают, что давно не отдыхали возле реки или озера. Звучит мнение, что местные водоемы слишком грязные для купания. Среди мест водного отдыха, которые называют луганчане, фигурируют Лутугинское водохранилище, российский Дон, озеро Восьмерка.

Лето 2017 года некоторые жители оккупированного Луганска планировали провести в пределах «республик» или в России. Те же, кто не может ехать далеко от дома, отдыхает в парках или с детьми на игровых площадках.

Большая часть опрошенных луганчан этим летом проведут свои отпуска на даче или на загородных водоемах. Из-за невысоких доходов поездки на море планируют только некоторые из опрошенных.

Жители оккупированного города рассказали, какие телевизионные каналы они смотрят. Большинство из опрошенных признались, что предпочитают смотреть российские каналы или «Луганск 24». За украинскими новостями большинство луганчан не следит: этих новостных ресурсов в вещании «ЛНР» нет.

Говорят в оккупации и о политической обстановке. На улицах оккупированного Луганска спросили, что они думают касательно объединения «ЛНР» и «ДНР» в одно «государство».

Мнения луганчан разделились. Одни горячо приветствуют инициативу Захарченко и хотят объединиться с Донецком (несмотря на официальный отказ группировки «ЛНР» участвовать в «малороссийских инициативах»). Другим все равно — лишь бы пенсию платили. Но есть и те, кто открыто не боятся в окупированном городе сказать: «здесь всегда была Украина, а все эти новороссии-малороссии — не к добру».

Реальная газета продолжает следить за жизнью в оккупации.