Мое присутствие здесь может говорить о том, что я живой, — Тимофеев

В «ДНР» записали интервью с фейковым «министром» чтобы доказать: «Ташкент» жив и здоров

Так называемое «министерство информации ДНР» опубликовало на своем YouYube канале интервью с «министром доходов и сборов» Александром Тимофеевым (позывной «Ташкент»).

Интервью у Тимофеева взял российский журналист Семен Пегов. Кроме того, во время беседы с «министром» присутствовал «замполит ДНР» Захар Прилепин.

Журналист упомянул видео одного из каналов, контролируемых сепаратистами, на котором Тимофеев дает интервью в тот же день после того, как на него было совершено покушение. По словам Пегова, мало кто поверил в то, что видео было снято в день, когда «министр» пострадал от взрыва.

«Я вот смотрел это видео… и пришел вчера в компанию, ни один человек не поверил, что оно было записано действительно 23-го числа. Меня все хором, 20 человек, убеждали, что это было сделано заранее…», – пояснил Пегов.

В ответ Тимофеев не подтвердил, но и не опроверг того, что сюжет был снят именно 23 числа.

«Мое присутствие здесь может говорить о том, что я живой», – ответил Тимофеев.

Также «Ташкент» отрицает, что это были внутренние «разборки».

«Со второй половины 2014-го года, когда власть более-менее нормализовалась, понятие «внутренняя разбоока» здесь отсутствует», – утверждает Тимофеев.

Причиной покушения на себя Тимофеев назвал комплекс обстоятельств, главное из которых – «развитие военно-промышленного комплекса и рост экономики».

Чтобы ослабить интенсивное развитие «республики», надо «ликвидировать тех, кто за эти объекты отвечает», – пояснил «Ташкент» возможные мотивы покушения на себя.

Чтобы подтвердить, что интервью записывается именно 25 сентября, Пегов спросил, кто победил на парламенских выборах в Германии, которые состоялись в минувшее воскресенье.

«Победила, конечно, Меркель. Не буду ничего больше по этому поводу комментировать, чтобы ее не афишировать», – ответил Тимофеев.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Донецке произошло покушение на называющего себя «министром» боевика Александра Тимофеева, известного как «Ташкент».