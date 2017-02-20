В Луганской области переселенцам будут давать кредиты на приобретение жилья

В рамках Региональной целевой программы по поддержке и адаптации внутренне перемещенных лиц в Луганской области на 2017-2018 годы разработан план по строительству и реконструкции жилья для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Указанная программа включает в себя семь приоритетных направлений. Одно из них — обеспечение права ВПЛ на жилье.

На сегодня Департаментом коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений облгосадминистрации собрана вся информация по недостроенному жилому фонду области.

В частности, в городе Рубежное уже отобран ряд объектов под реконструкцию, по которым разрабатывается проектная документация.

«Временное жилье для переселенцев будет даваться в виде общежитий. Но это будут не те общежития периода 60-х — 80-х годов прошлого века, к которым мы привыкли, — отмечает директор Департамента коммунальной собственности, земельных и имущественных отношений ЛОГА Вадим Квас. — Это будут комфортные однокомнатные квартиры с небольшим санузлом и небольшой кухней для приготовления пищи. На это выделяется бюджетное финансирование».

В программе предусмотрено и строительство отдельных домов. Сейчас решается вопрос о выделении земли под такие объекты.

«Уже подготовлено обращение к Кабинету министров Украины о выделении земли под строительство жилья для переселенцев, — отметил Вадим Квас. — Планируется построить двухэтажные дома типа таун-хаусов. Разрабатывается схема кредитования переселенцев. В этом направлении предусматриваем финансирование через фонд КП «Луганский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе». Например, если у человека есть 20% от суммы на приобретение жилья, он сможет взять кредит под низкий процент и выплачивать его в течение 10-15 лет».