Ждать ли от Кремля наступления «ЛДНР»?

«Антитеррористическая операция» на Донбассе превратилась в классическую позиционную войну. Почти классическую, потому что наступление невозможно не только по военным причинам, но и по политическим. На политическом фронте – та же ситуация, тупик в Минске обусловлен еще и военными причинами.

Александр Белокобыльский, РГ

Кто сорвал разведение сил 7 марта?

Война тлеет по всей линии соприкосновения правительственных войск и вооруженных формирований группировок «ЛНР» и «ДНР». Отсутствие наступательных операций – и постоянный огонь из стрелкового оружия, минометов, артиллерии. К ствольным артсистемам зачастую добавляются реактивные системы залпового огня.

Стопроцентного выполнения предписаний по отводу тяжелых вооружений наблюдатели ОБСЕ не фиксируют ни на подконтрольной правительству стороне, ни на стороне незаконных вооруженных формирований. Огонь ведется с обеих сторон.

На 7 марта было назначено начало разведения сил в районе Станицы Луганской. Утром команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыла к мосту у Станицы. Около 10 часов раздался взрыв «неопределенного происхождения», и наблюдатели покинули это место из соображений безопасности. События после возвращения час спустя так описываются в отчете СММ за 7 марта.

«Российский офицер при СЦКК (Совместный центр по контролю и координации. – РГ) и старший по рангу член «ЛНР» сообщили наблюдателям, что во время их отсутствия члены «ЛНР» выпустили белую осветительную ракету как сигнал того, что они готовы приступить к процессу разведения. Команда Миссии, находившаяся в течение всего этого периода на подконтрольной правительству стороне участка разведения, не зафиксировала ни одной осветительной ракеты», – говорится в отчете.

Далее СММ добавляет, что не видела «ни с одной стороны никаких признаков выполнения процесса разведения сил и средств».

А лейтмотив сообщений на «официальных» сайтах группировок «ЛДНР» – обязательства по разведению сил, по отводу тяжелых вооружений и прекращению огня не выполняет исключительно украинская сторона. Хотя с неподконтрольной территории «прилетов», пожалуй, больше.

Широкие жесты и жесткие требования «ЛДНР»

6 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против РФ. Одно из обвинений, выдвинутых против России – поддержка терроризма (в виде финансирования и снабжения вооружениями группировок «ЛНР» и «ДНР»). Не случайно накануне начала процесса был предпринят ряд шагов, которые должны создать видимость «субъектности» этих анклавов на Востоке Украины.

Важный эпизод здесь – совместная пресс-конференция «глав» т.наз. «республик» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко 17 февраля. Они представили тогда «программу гуманитарной помощи» жителям подконтрольной правительству территории Украины.

Под «помощью» они имели в виду оказание медицинских услуг (которые якобы в Луганске и Донецке дешевле) и образовательных (бесплатное обучение в «вузах» ОРДЛО). Также Плотницкий и Захарченко потребовали от Украины допустить специалистов их «МЧС» на промышленные объекты, которые могут быть опасны для экологии.

Подобные широкие «гуманитарные» жесты и такие жесткие требования должны показать публике (мировому сообществу), что перед ней – самостоятельные в принятии решений субъекты

На это же направлена была и риторика предводителей группировок «ЛДНР». Выступая, они называли подконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей не иначе, как «временно оккупированными территориями республик».

Затем в том же зале и в присутствии той же прессы состоялась публичная встреча Плотницкого и Захарченко с Александром Хугом, первым заместителем главы СММ ОБСЕ в Донбассе. Этот разговор выполнял ту же задачу: поднять группировки до уровня субъектов международной политики.

С ОБСЕ – «на равных»

Важно было не только что говорили «главы» «ЛДНР» Хугу, но и как.

В содержательной части – ничего нового: претензии к объективности наблюдателей ОБСЕ, претензии к украинской стороне… А в эмоциональной – разговор со стороны «республик» велся с позиции силы. Захарченко несколько раз перебивал Александра Хуга, вставлял агрессивные ремарки. Ведя себя по-хозяйски (хотя встреча происходила в Луганске, а не в Донецке), Захарченко объяснил даже, что имеет полное право обстреливать дома мирных жителей на подконтрольной Украине территории Донбасса.

– Когда я расстреливаю свой собственный дом в Красном Лимане или в Артемовске дом своих родителей, – я стреляю в свой дом. А тот, кто пришел ко мне со Львова, с Днепропетровска, с Киева, – он что в Артемовске стреляет в мой дом, что в Донецке. И я живу на своей земле, и в отличие от всех остальных моральное право защищать свою семью, свою жену, своих детей, своих соседей у меня есть, – заявил предводитель группировки «ДНР» Захарченко.

В другой ремарке он поставил на одну доску «ДНР» и «ЛНР» с государствами-членами ОБСЕ:

– Вы представляете 57 стран-участниц Европы. Украина есть в списке 57, правильно? А Донецка и Луганска там нет!

Все эти заявки на признание самостоятельности «ЛДНР» происходили на фоне трех флагов – «ЛНР», «ДНР», а между ними больший по размеру российский триколор.

– Я как глава «Донецкой народной республики» не отдам приказ об отводе ни одной артиллерийской системы, ни одного танка, ни одного миномета с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся в том, что украинские военные с признаками доброй воли, с огромным желанием и вприпрыжечку свою технику отведут. Моей подписи там не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся. Теперь играем по нашим правилам, – заявил под аплодисменты зала Захарченко.

Само(?)провозглашенные

Буквально на следующий день после пресс-конференции и встречи с Александром Хугом, на которых Плотницкий и Захарченко изо всех сил показывали себя «государственными деятелями», последовало признание Кремлем «паспортов ЛДНР».

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер по поводу этого указа президента РФ Владимира Путина выразил сожаление. Он заявил, что признание «паспортов», «конечно же, фактически означает признание и тех, кто выдает эти «документы»».

Глава российского МИД Сергей Лавров парировал:

«Признание лидеров самопровозглашенных «республик» было сделано с подписанием Минских договоренностей, которые, в свою очередь, были одобрены Совбезом ООН. Они признаны в качестве одной из сторон конфликта, и в качестве таковых работают над реализацией Минских договоренностей».

Показать «самостоятельность» в принятии решений «республиками», их «субъектность», должны были и последовавшие вскоре ультиматумы.

К Украине – по поводу снятия железнодорожной блокады и к субъектам бизнеса – по поводу уплаты налогов в «казну» группировок «ЛДНР».

Все это подается как собственные инициативы главарей «ЛНР» и «ДНР». Россия же как будто остается внешним наблюдателем, который всего лишь выражает «понимание».

Доказать обратное, – что своим существованием «ЛДНР» обязаны исключительно Российской Федерации, – как раз и призван иск Украины в Международном суде ООН в Гааге.

Почему Украина не получает границу

Косвенных доказательств, которые подтверждают очевидность, масса.

– В течение всего двух месяцев с начала 2017 количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч штук. Это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами, – приводит аргумент председатель украинской делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

Российская сторона заявляет, будто НВФ используют боеприпасы и вооружение из захваченных украинских складов. Но по части систем вооружений существуют расследования, например, международного сообщества InformNapalm, где зафиксированы модели, никогда не поставлявшиеся в Украину. А значит – они не могли быть трофеями сепаратистов или, тем более, добычей со складов старой советской техники.

Финансовая поддержка Россией группировок «ЛДНР» тоже становилась темой журналистских расследований. В частности, согласно расчетам, только в виде «гуманитарных конвоев» и соцвыплат с пенсиями (они поступали тоже из РФ) Отдельные районы Донецкой и Луганской областей к концу 2015 года проели сумму, сравнимую с 5 годовыми бюджетами Курска.

Полтора года назад это нужно было доказывать, сегодня же о финансировании «ЛДНР» в российской прессе говорят как о вещи общеизвестной. В материале о первых итогах «национализации» «Коммерсант» пишет:

«если зарплата придет, то будет ли ее платить прежний собственник или она будет выплачиваться из дотируемого Россией бюджета республики».

«ЛДНР» не просуществовали бы и месяца без этой всесторонней поддержки. А она возможна исключительно в условиях отсутствия украинского контроля над государственной границей, к которой примыкают ОРДЛО.

Передача контроля над границей украинской пограничной службе есть в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений», но идет в списке лишь 9 пунктом. А до этого (п. 2) должно состояться разведение сил от линии фронта. При этом для вооруженных формирований ОРДЛО – от линии соприкосновения по сентябрьскому Минскому меморандуму 2014 года. То есть подразумевается, в частности, и их отступление из захваченного 17 февраля 2015 Дебальцево, уже после начала перемирия (15 февраля).

Вместо этого несутся обвинения Украины в несоблюдении Минска. Таким образом можно бесконечно блокировать переход к дальнейшим пунктам Комплекса мер, а значит, – и откладывать передачу контроля над границей в ОРДЛО. И – продолжать поставки «ЛДНР» вооружений, боеприпасов и перебрасывать живую силу.

Ожидать ли наступления «ЛДНР»?

«Народная милиция» обеих группировок вот-вот получит колоссальный мобилизационный ресурс. Населенные пункты неподконтрольных правительству районов и Луганской, и Донецкой области давно оклеены объявлениями: «Производится набор рядового состава. Достойная заработная плата. Полный соц. пакет. Возраст от 18-60 лет».

Даже в условиях безработицы желающих, очевидно, меньше, чем хотели набрать. Теперь же наступила «национализация» крупных предприятий украинской юрисдикции. Показательно, что придумывать план переориентации на другие рынки вместо украинских в Луганске начали уже после начала процесса. «План придумайте до субботы», – поручил Плотницкий подручным в среду, 1 марта.

Это говорит не столько о спонтанности «национализации» и растерянности главарей группировок «ЛДНР», сколько о том, что марионеток не посвящают в сколько-нибудь долгосрочные планы содержащего их Кремля. А решение о «национализации», несомненно, принималось Кремлем. Каков же может быть план?

Остановлена добыча на угольных объединениях – ДТЭК Свердловантрацит, ДТЭК Ровенькиантрацит, на шахте ДТЭК Комсомолец Донбасса. Чуть раньше из-за железнодорожной блокады остановились входящие в компанию «Метинвест» угольное объединение «Краснодонуголь» и Енакиевский метзавод, а также Алчевский меткомбинат и ряд других предприятий. «Национализация» означает, что восстановление их работы вряд ли возможно.

В угольные объединения входят десятки шахт, горно-обогатительные фабрики и прочие структурные подразделения. В случае окончательной остановки всех этих мощностей без работы останутся сотни тысяч человек.

Часть их, очевидно, может отправиться в поисках работы за пределы ОРДЛО, но очень многие другие пойдут и на службу в «Народную милицию».

То есть план Кремля – максимально усилить незаконные военные формирования «ЛДНР». И он готов платить за это (вспомним формулировку «Коммерсанта» про «дотируемый Россией бюджет» ОРДЛО). С этим согласуются и зафиксированные «ИнформНапалмом» командировки российских военных (в том числе солдат срочной службы) и нацгвардейцев на территорию Украины.

Усиление «Народной милиции» может говорить как о подготовке к наступательным действиям, так и о формировании мощной группировки войск, которые были бы фактором сдерживания. Пока что эксперты считают, что это лишь игра мускулами (в частности, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец).

В то же время глава экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Леонид ПОЛЯКОВ считает, что украинцы должны быть готовы и к наихудшему сценарию. Хотя в данный момент более вероятным вариантом ему представляется «применение российской стороной и сепаратистами уже освоенной тактики – продолжение вооруженных провокаций, сопровождающихся диверсиями и террористическими актами внутри Украины, глобальной информационной войной и дипломатическим давлением».

Дальнейшее развитие событий зависит от международной конъюнктуры.

А РФ тем временем стягивает к украинской границе войска.

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Материал опубликован в рамках совместного проекта РГ и Центра исследований армии, конверсии и разоружения