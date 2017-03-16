Захарченко и Плотницкий едут в Ялту, чтобы создать интеграционный комитет «Россия – Донбасс»

В пятницу, 17 марта, в Ливадийском дворце состоится первое заседание Интеграционного комитета «Россия – Донбасс»

В мероприятии примут участие главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко, и Игорь Плотницкий, депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, члены Совета Федерации РФ, а также представители ряда субъектов России, «реализующие совместные с Донбассом проекты» (Ростовская, Курская, Архангельская, Брянская, Свердловская, Московская, Белгородская области и Москва), передает РИА Крым.

«Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» создается как постоянно действующая общественная структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации», — пояснили организаторы.

Планируется, что на первом заседании комитета будет представлен опыт сотрудничества в разных сферах, презентованы совместные проекты и утвержден план работы на 2017 год. До конца года предполагается провести несколько заседаний комитета в Донбассе и России, в рамках которых возможно обсуждение актуальных экономических, социальных и гуманитарных вопросов взаимодействия РФ и Донбасса.