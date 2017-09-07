В «ЛНР» нашли застреленными двух «депутатов» «народного совета» (Обновляется)

В Каменнобродском районе оккупированного Луганска убили двух «депутатов». Стали известны имена убитых «депутатов ЛНР»

15.20. 31.08. Главарь «ЛНР» присвоил расстрелянным Кривоносову и Кузнецовой орден «Службою и храбростью»

31 августа состоялись похороны «депутатов» «народного совета ЛНР» Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой. На прощании присутствовали глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, председатель « народного совета» Владимир Дегтяренко, «депутаты» и родственники убитых. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Отпевание и гражданская панихида по депутатам прошли в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Сообщается, что указом главы «ЛНР» Кривоносов и Кузнецова были награждены орденом «Службою и храбростью» второй степени посмертно.

«Анатолий Николаевич и Инна Владимировна были достойными людьми. Честно выполняли свой воинский и гражданский долг. Пусть Господь дарует им Царство Небесное и вечную память», — произнес на панихиде Плотницкий.

14.00. 30.08. «МВД» рассматривает три версии убийства, но по мнению председателя «нарсовета», все равно виновата «украинская ДРГ»

В так называемом «МВД ЛНР» рассматривают три версии убийства в Луганске «депутатов» «народного совета ЛНР» Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление начальника следственного управления «МВД ЛНР» Александра Карабута в эфире российского телеканала «Россия 24».

«Три версии, которые отрабатываются следственным управлением и подразделением уголовного розыска – это убийство из корыстных мотивов, убийство в связи с выполнением служебных обязанностей и убийство в связи с деятельностью диверсионно-разведывательных групп», — сообщил правоохранитель.

Однако так называемый председатель «народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко считает, что «депутаты» были убиты украинскими спецслужбами.

«Украина сейчас пытается выбить из седла лучших, тех, которые на слуху, тех, которые имеют вес, именно попытаться обезглавить «республику», посеять страх среди людей, панику, запугать», — решил он.

14.20. 29. 08. В жилище, где жили покойные «депутаты» «народного совета ЛНР» найдено огнестрельное оружие и боеприпасы

При осмотре жилища, где были найдены погибшие Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова, сотрудники «МВД ЛНР» нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом пишут в социальных сетях в группе «Свердловск – ты должен это знать».

Так, доме у депутатов нашли автомат АКМС-74, 3 магазина к АК, 90 патронов калибра 5,45 мм, 2 пистолета Макарова, 4 магазина к ПМ, 23 патрона калибра 9 мм, одну гранату ВОГ-17, одну гранату Ф-1 с 2 запалами, глушитель.

«Погибшие убиты профессионально, в голову, с контрольными выстрелами туда же. Тот факт, что преступники не забрали оружие, свидетельствует о том, что убивали профессионалы, а не разбойники с большой дороги», — отмечается в сообщении.

23.45. Оба убитых «депутата» заседали в непростых «комитетах»

С сайта т.наз. «народного совета ЛНР» все еще не удалены страницы покойных.

Как выяснилось, Инна Кузнецова была членом «комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса».

Анатолий Кривоносов занимал должность заместителя председателя «комитета по вопросам имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологической безопасности».

Бюджет и земля — традиционно сферы с наибольшими коррупционными рисками, и люди, имеющие отношение к этим вопросам не раз становились жертвами криминальных разборок как в Украине на протяжение всех лет независимости, так и в других странах.

Примечательно, что и Кузнецова, и Кривоносов стали «депутатами» не от организации «Мир Луганщине» (которую возглавляет Игорь Плотницкий), а от условно-оппозиционного «Луганского экономического союза».

18.35. Убитые «депутаты» служили в батальоне «Заря»

Застреленные Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов оказались членами батальона боевиков «Заря». Их данные есть в базе «Миротворец».

Так, Инна Кузнецова занимала в батальоне должность заместителя начальника отдела кадров – начальника строевого отдела. А Анатолий Кривоносов — должность начальника отдела кадров в звании майора.

18.20. Стали известны имена убитых «депутатов ЛНР»

В «ЛНР» сообщили, кем были убитые «депутаты». Ими оказались Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов. Соответствующая информация была опубликована на сайте «народного совета ЛНР».

15.50. В «ЛНР» нашли убитыми двух «народных депутатов»

Так называемая «генеральная прокуратура ЛНР» возбудила уголовное дело по факту убийства двух «депутатов» «народного совета ЛНР» в частном доме в Луганске в ночь с 26 на 27 августа. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление заместителя «генерального прокурора ЛНР» Григория Цевенко.

«В Каменнобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа текущего года в частном домостроении произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами «народного совета ЛНР», — сказал он.

«По данному факту Следственным управлением «МВД ЛНР» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 113 Уголовного кодекса «ЛНР», а именно — убийство двух лиц», — уточнил зампрокурора.

«На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили», — добавил Цевенко.

Он отметил, что уголовное дело находится на личном контроле у «генерального прокурора» «республики».

Сообщается, что данные о потерпевших по уголовному делу и иные обстоятельства совершенного преступления не разглашаются в интересах следствия.