Луганская «Заря» одержала победу над берлинской «Гертой»

Луганчане одерживают вторую подряд победу над соперником в Еврокубках и на шаг становятся ближе к выходу из группы

Вечером 19 октября луганская «Заря» в третьем туре группового раунда Лиги Европы обыграла берлинскую «Герту» со счетом 2:1. Это произошло при неистовой поддержке болельщиков на стадионе «Алена Львов».

Первый гол на 25-й минуте забили хозяева поля: игрок «Зари» Силас точно и мощно пробил со штрафной. На перерыв команды уходили со счетом 1:0.

На 57-й минуте после углового игрок «Герты» Дэви Зельке обыграл «на втором этаже» защитников «Зари» и сравнял счет.

Придя в себя, луганчане ответили на гол многочисленными атаками, которые увенчались на 79-ой минуте вторым голом, который Сваток нанес по воротам «Герты» пяткой практически не глядя.

2:1, и «мужики» Юрия Вернидуба одерживают вторую, историческую победу в групповом этапе Лиги Европы.

В другом матче группы J шведский «Эстерсунд» сыграл в ничью с испанским «Атлетиком»: 2:2. Таким образом, после трех туров в группе лидирует «Эстерсунд» — 7 очков, у «Зари» — 6 очков, у «Атлетика» — 2, и у «Герты» — 1.

Следующий матч «Заря» проведет 2 ноября снова с «Геротой», но это будет уже гостевой матч на стадионе в Берлине.