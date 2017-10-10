В Раде предлагают запретить украинцам ездить в Россию

Соответствующий законопроект зарегистрировали народные депутаты Андрей Немировский, Андрей Шинькович и Андрей Денисенко

9 октября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении временного ограничения права граждан выезжать на территорию России.

В проекте закона №7187 Россию называет государством-агресором. Авторами документа значатся народные депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко.

Ранее сообщалось, что юристы Службы безопасности Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

