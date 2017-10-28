В «ДНР» появился свой «индекс запрещенных книг»

В немилость к боевикам попали 4 религиозных издания

«Верховный суд ДНР» одобрил заявление «генеральной прокуратуры» о запрете четырех религиозных книг и назвал их содержание экстремистским. Об этом пишет сепаратистский новостной ресурс ДАН.

Запрещенными в «ДНР» стали следующие книги: «Десионизация» Валерия Емельянова, «Удар русских богов» Владимира Истархова, «Чему на самом деле учит Библия?» и «Добрая весть от Бога».

Судебное распоряжение предписывает изъять книги из открытых фондов и сведения о них из информационных систем. Сами книги должны храниться отдельно.

Напомним, «МГБ ЛНР» обвинило «Свидетелей Иеговы» в сотрудничестве с СБУ. Сотрудники ведомства устроили в помещениях организации обыски и якобы нашли доказательства сотрудничества религиозной организации с «Правым секатором».