Геращенко: заложникам удалось передать письма и посылки

Представители Украины в Минске подтвердили предложение об обмене пленными 309 на 87

6 сентября состоялся очередной этап переговоров Трехсторонней контактной группы, во время которого украинская сторона в присутствии ОБСЕ подтвердило предложение немедленно освободить заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144, мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки», — написала она.

Также в сообщении подчеркивается, что украинская сторона требует, чтобы ОРДЛО исключили из списков на обмен тех людей, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе.

«Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских соглашений, так это неприемлемо», — пишет Геращенко.

Вице-спикер сообщила и хорошие новости. МККК удалось передать письма и посылки от семей на оккупированные территории. «Правда, представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами, увидеть их, все принял руководитель тюрьмы. То есть, за все годы войны ни прямого доступа МККК к заложникам не было. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений», — подчеркнула Геращенко.