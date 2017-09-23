В ЕС хотят закрыть небо над тремя украинскими городами

Европейское агентство авиационной безопасности планируют закрыть аэропорты в Харькове, Днепре и Запорожье

В Европейском агентстве авиабезопасности рассматривают возможность закрытия воздушного пространства над тремя украинскими городами. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», к Государственной авиационной службы Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющая контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины.

В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.