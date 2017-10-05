Все опубликованные версии законопроекта о Донбассе не актуальны, — источник

Источник, близкий к разработке проекта закона рассказал, что на данный момент опубликованы только устаревшие версии документа. Это касается и законопроекта, о котором рассказала Оксана Сыроид

Законопроект о Добнассе, текст которого обнародовала во вторник вице-спикер Оксана Сыроид, и другие версии проекта, появившиеся в открытом доступе, не актуальны, ведь в закон до сих пор вносятся правки. Об этом «Украинской правде» сообщил источник, близкий к выработке закона. Уточняется, что до сих пор готовый документ в ВР еще не передали.

«Законопроект уточняется. Поэтому версия, обнародованная Сыроид, неактуальна», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Верховной Рады Оксаны Сыроид опубликована на своей странице в Facebook текст законопроекта об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей содержит детальное описание российской агрессии. По ее словам, документ должен был рассматриваться в ближайшее время.