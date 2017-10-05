В Раду внесли два проекта закона о Донбассе

Информация о том, что законопроекты внесены на рассмотрение, появилась на сайте парламента

Проекты Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» зарегистрированы на сайте Верховной Рады Украины.

Оба законопроекта отмечены на сайте как неотложные.

«Это будет 2 законопроекта, которые усилят наши дипломатические позиции, позволят сохранить санкционную политику наших партнеров по РФ (Кремлю не удастся обвинить Киев и нашими руками снять санкции, как того хотят наши псевдопатриоты). Также признание РФ страной-агрессором усилит нашу дипломатическую переговорную позицию, что РФ и ее представители не могут быть в миротворческой миссии. Важно, что в законопроектах большое внимание уделяется и гуманитарному аспекту, правам человека на оккупированных территориях. Это — путь возвращения Донбасса и воссоединение, а не отторжения и колючей проволоки, как предлагают некоторые новые лица», — писала у себя в Facebook Ирина Геращенко.

«Принятие акта обусловлено необходимостью создать условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, осуществления политико-дипломатических и других мер с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в пояснительный записке к законопроекту «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Проект Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — говорится в пояснительный записке к другому документу, зарегистрированному в тот же день.

