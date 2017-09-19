Закон о реинтеграции Донбасса рассмотрят после возвращения Порошенко из США

Положения о миротворцах в новом документе может не оказаться, но пункт об этом включат, если миротворческая миссия все же будет введена

Законопроект о реинтеграции Донбасса смогут обсудить в Верховной Раде после того, как Петр Порошенко вернется из США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко.

Рабочая поездка Петра Порошенко в США запланирована на 18-21 сентября, а 22-23 сентряборя он посетит Канаду.

4 сентября представительница президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к рассмотрению в украинском парламенте. По ее словам, Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Она отметила также, что в закон будет включен пункт о миротворческой миссии на Донбассе.

Сегодня Луценко сообщила, что положения о порядке введения миротворческой миссии на Донбасс могут быть и не прописаны в будущем законопроекте. Это произойдет, если миротворцев решат вводить по международным договорам.

«Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию, закон будет подан без этого пункта. Если будет необходимость предусмотреть введение миротворческой миссии дополнительным пунктом закона, он будет внесён туда, и тогда (проект закона, — ред.) будет представлен в Верховной Раде», — цитирует Луценко «Интерфакс».

Она отметила, что именно этот момент пока не позволяет внести законопроект о реинтеграции Донбасса в парламент.