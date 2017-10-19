Захарченко собрался идти на «выборы ДНР-2018»

Свое намерение Захарченко объяснил отсутствием полноценной реализации «особого статуса» Донбасса

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил о намерении идти на «выборы» в ОРДЛО, чтобы и в дальнейшем возглавлять группировку боевиков. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

«Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году», – заявил Захарченко.

Лидер боевиков пояснил, что поскольку отсутствует полноценная реализация «особого статуса» Донбасса, то и он намерен продолжать возглавлять «ДНР».

«Очевидно, что такие действия Киева мы воспринимаем однозначно – как нежелание выполнять «Минск». Учитывая это, я не вижу никаких препятствий, для того чтобы принять участие в выборах Главы 2018 года в качестве представителя Общественного движения «Донецкая Республика», – сказал глава группировки.