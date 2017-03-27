Захарченко запретил Януковичу приезжать в Донецк

Боевики «ДНР» намерены запретить въезд на подконтрольную им территорию экс-президенту Украины Виктору Януковичу и членам Партии регионов. Об этом сообщил главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко на брифинге в Донецке.

«С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще президент Украины, так как он не сдавал полномочия и то, что произошло в Киеве, — это незаконный захват власти. Все, что происходит в ДНР сейчас, его не касается», — заявил Захарченко.

Участвующий во встрече с местными пропагандистами «спикер Народного совета ДНР» Денис Пушилин добавил, что Виктор Янукович мог повлиять на ситуацию в Украине в 2014 году, что позволило бы избежать военного конфликта на Донбассе и человеческих жертв.