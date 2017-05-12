«ЛНР»: задержанные сторонники «республики» не хотят оставаться в Украине

В неподконтрольном Луганске заявили, что задержанные в Украине сторонники «ЛНР» хотят вернуться в «республику».

Представитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что шесть сторонников «ЛНР», которые сейчас удерживаются на подконтрольной Украине территории хотят участвовать в обмене пленными. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганский информационный центр».

«Мероприятия в рамках верификации выполнены. Информация украинской стороны не подтвердилась, шесть человек подтвердили свое согласие на обмен», — сказала она после возвращения в «республику» делегации участвовавших в верификации родственниц пленных.

Напомним, ранее сторона боевиков отправила на подконтрольную Украине территорию делегацию, которая провела верификацию пленных.