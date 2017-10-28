Люди «Ташкента» пытались задержать жену бывшего «народного губернатора» «ДНР»

Сотрудники «министерства доходов и сборов» пытались разобраться с Екатериной Губаревой, которая имела претензии к этому ведомству

«Депутатская» фракция «Свободный Донбасс» выложила в сеть видео, на котором вооруженные люди, названные сотрудниками «министерства доходов ДНР» задерживают «депутата парламента» Екатерину Губареву. Видео опубликовано на YouTube-канале «Свободного Донбасса».

«Министерство доходов и сборов задерживает меня в центре Донецка… Куча вооруженных людей. Не представляются, удостоверения не показывают», — прокомментировала Губарева момент задержания.

При этом одни из мужчин на видео утверждает, что происходящее – это не задержание.

Происходящем рассказал в своем Telegram-канале сообщил ее муж «депутата» и бывший «народный губернатор» «ДНР» Павел Губарев.

«Сотрудники Миндоха ДНР пытаются задержать мою супругу. Угрожают. Задерживает Науменко Александр Николоевич. Якобы сотрудник Миндоха ДНР», — написал Губарев.

Позже Губарев добавил, что Екатерину «удалось отбить», однако задержан его товарищ.

Как стало известно, глава «ДНР» Александр Захарченко взял под личный контроль ситуацию с «Министерством доходов и сборов».

«Вопрос вокруг ситуации с Министерством налогов и сборов глава ДНР взял под личный контроль. Тем не менее, наш друг и соратник пока незаконно удерживается Миндохом ДНР. Спасибо всем за поддержку, без нее все могло бы закончиться гораздо хуже. В субботу будет разбирательство!» — заявила Екатерина Губарева в комментарии Telegram-каналу DNR LIVE.

Ранее сообщалось, что Екатерина Губарева публично критиковала распоряжение главы «ДНР» Александра Захарченко, согласно которому «Министерству доходов и сборов» будет оставлять себе 30% от суммы штрафов и конфиската. Полученные деньги должны были пойти на повышение зарплат сотрудников «министерства».

В свою очередь, главой этого ведомства является Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»). Известно, что он находится в ближайшем окружении Захарченко.