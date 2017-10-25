Боевики задержали людей, которых обвинили в убийстве «депутатов ЛНР»

«МВД ЛНР» якобы задержали украинцев, которых назвали «диверсантами» и обвинили в убийстве Кривоносова и Кузнецовой

Сотрудники так называемого «МВД ЛНР» задержали людей, которых обвинили в убийстве «депутатов» «народного совета ЛНР» Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой. Об этом на брифинге в Луганске заявил «министр внутренних дел» Игорь Корнет.

Задержанных тут же назвали «диверсионно-террористической группой».

«МВД ЛНР выявлена и задержана очередная диверсионно-террористическая группа, действовавшая на территории нашей Республики. Данная группа была создана украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в нашей Республике», — заявил Корнет.

«Министр» подчеркнул, что задержанные им люди якобы специализировались на совершении преступных деяний в отношении «государственных служащих» «и депутатов» различных рангов «ЛНР».

«Обоснованно могу сказать, что данная группа подозревается в совершении двойного убийства депутатов Народного Совета Республики», — заявил Корнет.

По словам «министра», задержанные люди якобы являются частью цепи «бандформирований», которые силовики «ЛНР» «выявляй» на территории ОРЛО ранее.

«Участники формировались как из профессиональных диверсантов, так и из рядовых жителей нашей Республики, которые в 2014 году выезжали по ряду различных причин на территорию Украины, где были завербованы спецслужбами», — пояснил он.

Глава «МВД ЛНР» рассказал, что задержанные люди сейчас дают показания. У них якобы изъяты вещественные доказательства, которые, по словам «министра», доказывают причастность задержанных к другим преступлениям.

«Возглавляет эту группу некий Чапоров Олег Николаевич, 1972 года рождения, — проинформировал он. — К сожалению, это единственный фигурант этой группы, которому удалось скрыться. Сейчас принимаются меры по его задержанию», — рассказал Корнет.

Напомним, Кривоносов и Кузнецова были убиты в частном доме в Луганске в ночь с 26 на 27 августа 2017 года. Оба «депутата» были в базах сайта «Миротворец».