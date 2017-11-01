СБУ задержала сотрудницу «МГБ ДНР», причастную к подрыву автомобиля подполковника

По словам сотрудников службы безопасности, за закладку взрывчатки в автомобиль ей обещали 15 тысяч долларов

Пресс-служба СБУ опубликовала видео , на котором женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша. Силовик погиб 31 марта 2017 года в результате срабатывания радиоуправляемой магнитной мины.

«Это видео человека, которая в дальнейшем заложила взрывное устройство. Обратите внимание на ее поведение. В тот момент, когда она подошла к арке дома, где проживал Хараберюш, она не увидела камер», – прокомментировал в ходе брифинга в Киеве глава СБУ Василий Грицак.

Также он заявил о том, что подозреваемая в заложении взрывного устройства женщина уже задержана в Одессе.

«Человек, который нами обоснованно подозревается задержан сегодня в Одессе. Это Прасолова Юлия Владимировна. В Одессу она приехала, чтобы сделать биометрический паспорт», – сказал он.

По словам сотрудника СБУ, ранее Прасолова была жительницей оккупированного Донецка и тесно сотрудничала с «МГБ ДНР». Грицак рассказал, что за закладку взрывчатки в автомобиль полковника ей обещали 15 тысяч долларов.

«Могу отметить, что она входила в так называемый центр спецопераций МГБ ДНР. Этот центр возглавляет Василий Евдокимов, который родился 8 февраля 1973 года, позывной Ленин. Есть основания говорить, что деятельность этого центра координируют и финансируют спецслужбы РФ», – заявил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил полковника СБУ Александра Хараберюша орденом «За мужество I степени». Награду вручили отцу погибшего. У полковника остались жена и две дочки. Он жил на съемной квартире в Мариуполе, родители проживали в оккупированном Донецке.