СБУ задержала бывшую руководительницу Луганского патронного завода

Женщина руководила предприятием после назначения «властей» «ЛНР»

Служба безопасности Украины задержала бывшую руководительницу Луганского патронного завода. Как заявляют в спецслужбе, женщина была назначена на должность в 2014 году указом так называемого премьер-министра незаконной организации «ЛНР» Геннадия Цыплакова. Об этом сообщают в ведомстве.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленница, выполняя незаконные указания главарей «ДНР / ЛНР», в частности Болотова и Стрелкова, провела инвентаризацию более четырнадцати миллионов патронов к огнестрельному оружию, которые хранились на предприятии. Она также организовала на мощностях завода изготовления еще почти двух миллионов патронов различного калибра», – сказано в сообщении.

Как утверждают в СБУ, задержанная передавала боеприпасы незаконным вооруженным формированиям, которые использовали их для обстрелов украинских позиций. Экс-руководительница завода после увольнения скрывалась в России и на подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Она была задержана в Кременчуге Полтавской области и помещена под стражу. Ей инкриминируют создание террористической группы или террористической организации.

Луганский патронный завод является единственным в Украине предприятием по производству боеприпасов. Как сообщали подконтрольные «ЛНР», завод возобновил деятельность в марте 2016 года после простоя из-за повреждения ряда цехов обстрелами.