120 минут «Заря» и «Шахтер» сражались за выход из 1/8 финала Кубка Украины

«Горняки» обыграли луганчан со счетом 3:4 в чрезвычайно напряженном и драматичном поединке

25 октября в Запорожье луганская «Заря» в принципиальном поединке сыграла с действующим обладателем Кубка Укрианы.

Счет открыли хозяева поля: Максим Лунев на 11 минуте забил в ворота Андрея Пятова после паса Артема Громова. Практически весь первый тайм «Заря» уверенно владела мячом, но конец первой половины поединка выдался драматичным: Тарас Степаненко спас Шахтер от пропущенного гола, выбив мяч из пустых ворот, а сам сильно врезался в стойку.

Второй тайм «Заря» начала уверенно. На 50-й минуте луганчане удвоили преимущество. Гол забил Артем Гордиенко.

Однако уже на 72-й минуте «Шахтер» доказал, что не собирается сдаваться так просто: прострел Исмаили замкнул Факундо Феррейра, не оставляя шанса Лунину. Счет стал 2:1.

А дальше «Шахтер» устроил настоящую осаду ворот «Зари». Преимущественно «горняки» владели мячом, пытаясь сравнять счет. В ходе одной из таких атак на 80-й минуте защитник Вячеслав Чечер получил вторую для себя желтую карточку и был удален. «Заря» осталась вдесятером.

Напряжение в поединке нарастало. Пользуясь тем, что в защите больше не было высокого Чечера, «Шахтер» добился своего, и сравнял счет на 90-й минуте. Второй мяч забил Феррейра, переведя матч в экстра-таймы и подарив болельщикам еще 30 минут первоклассной футбольной интриги.

На 98-й минуте «Шахтер» вышел вперед после курьезного гола Коваленко. Полузащитник подавал в штрафную, но мяч срикошетил в ворота «Зари». Счет стал 2:3.

После этого у луганской команды будто открылось второе дыхание. На 106-й минуте вышедший на замену Игорь Харатин оказался один на один с Андреем Пятовым и сумел сравнять счет.

Дело шло к серии послематчевых пенальти, но Бланко Лещук в нужном месте и в нужное время подставил ногу в штрафной, и мяч после рикошета залетел в ворота Лунина. Шла 115 минута поединка, и у Луганчан просто не оставалось времени отыграться.

3:4, и «Шахтер» в невероятном по красоте и накалу страстей матче обыграл «Зарю», продолжив путь в Кубке Украины.